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    醫美貴婦控偷3000萬 乾兒子稱中國當「鴨王」、她每月給50萬零花

    施男落網後辯，他每月向張婦領30至50萬元「零用錢」。（記者黃良傑翻攝）

    施男落網後辯，他每月向張婦領30至50萬元「零用錢」。（記者黃良傑翻攝）

    2021/01/05 12:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕從事醫美的張姓婦人指控收留的施姓「乾兒子」，涉偷她藏放家裡3000多萬的鑽戒、外幣、黃金等財物，檢警從施男老家搜出1200萬現金，但施男辯稱，他從去年6月入住張婦家中，每月還可以領30至50萬元「零用錢」，檢警搜出的大筆現金都是他自己賺來的，否認行竊。

    由於施嫌自稱曾在中國當過「鴨王」，張婦對於自己被影射「單身貴婦家人住鴨王」，不滿名譽受損，氣得在個人臉書發文大駡施男，還貼出施的舊照，稱「他長那樣怎麼當鴨啦」、「一塊白布硬要給我染黑」。

    專案小組指出，身高183公分的施男落網後，曾自豪自己在中國當過男公關，有著「鴨王」美譽，檢調調閱他的入出境資料，發現他在去年爆發武漢肺炎前，有超過20次前往中國的紀錄，且施男還說，被檢警搜出的1200萬現金，一部分是他投資比特幣，另一部分是他從中國賺回來的，且他去年6月入住張婦家後，不算「包養」，但每月還有30至50萬元「零用錢」可拿，還自豪說「半年只賺這點小錢不算什麼」。

    檢警還發現，施男曾拿7公斤黃金給銀樓，請銀樓業者幫忙熔成一大塊，他還支付100萬給銀樓，打算再購入另批黃金，至於黃金用途為何，仍待專案小組進一步追查；另外，尚有兩名共犯未到案的部分，專案小組指出，其中一人是張婦的「乾弟弟」，另一人身分待查，至於是否為「乾兒子」夥同「乾弟弟」一起犯案，尚待檢警進一步釐清。

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