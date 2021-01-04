醫美貴婦3000萬財物失竊 乾兒子被搜出千萬巨款仍否認涉案

投資醫美貴婦3000萬財物失竊，施姓乾兒子家中被搜出千萬巨款，他仍矢口否認涉案，自稱錢是他在中國當男模所賺。（記者黃良傑翻攝）

2021/01/04 22:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕從事醫美的張姓婦人指控施姓「乾兒子」，涉嫌拿走她放在保險箱逾3000萬的鑽戒、黃金、外幣、現金等財物，檢警昨晚找到施男並在其前鎮住處，發現存放1000多萬現鈔，施男否認偷竊也拒絕夜間偵訊，警方偵訊後送雄檢複訊，檢方懷疑另有共犯，今晚複訊後將向法院聲押。

施男稱1千多萬現金全是辛苦所賺

據了解，身高180多公分的施男（32歲），曾在中國工作，當過男模等工作，供稱放在住處的1000多萬現金，全是他辛苦所賺，並非張女失竊的金錢，也否認張女的指控與懷疑。檢警研判，竊嫌欲自被害人家搬走逾3000萬的財物，而又能神不知、鬼不覺，不排除還有共犯，是否為熟悉張女家裡陳設，以及保險箱密碼的「內鬼」所為，檢警已掌握可疑指紋和跡證。

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施男被警方帶往雄檢複訊時，不發一語，據悉他曾囂張嗆警借住她家半年，當然會把自己的財物放過去，堅稱自己在中國工作期間賺很多，而且很會投資理財，檢警調閱其入出境資料，發現施男於武漢肺炎前，出入中國和柬埔寨頻繁，至於張女指他自稱遭家暴，檢警也將調查、釐清。

貴婦家竊案 檢警不排除有共犯

至於曾進出張女住宅的女清潔人員，警方初步排除涉案，由於女清潔員出入被害人張女住宅，時間和財物失竊時間可能有所出入，辦案人員一一比對釐清。

檢警勘驗當天大樓監視器畫面，發現施男向管理員領取一個行李箱後，從容進入電梯，又進入張女住處1、2個小時後離開，離開時疑有另一名男子出現，警方將進一步釐清2人關係。

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