醫美女老闆控訴 乾兒子設局偷3千萬

醫美診所女老闆報案3千萬財物失竊，包括上千萬現金和黃金，她懷疑遭「乾兒子」偷竊，警方派員採證鑑識。 （取自爆廢公社二館）

2021/01/04 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕在高雄開醫美診所、年約40多歲的女老闆在臉書控訴，懷疑32歲「乾兒子」佈局，趁隙進入她的住處，取走上千萬財物，包括現金、鑽戒、寶石、黃金等，損失逾3000萬元，高雄市鼓山警分局表示，這名施姓「乾兒子」昨晚到案，否認設局或行竊，警方漏夜偵訊中。

施姓乾兒子到案 否認設局行竊

據了解，女老闆長期和丈夫旅居海外，約半年前因國外疫情嚴重，她和女兒回台灣並經營醫美診所。

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女老闆向警方表示，日前經友人介紹1名男子，男子尊稱她為乾媽，由於沒有戒心，也把他當成乾兒子，未料男子背後疑有意圖，懷疑失竊的財物、現金和他有關。

據了解，女老闆因年底需支付薪水、年終獎金、尾牙、保險、貨款、機器等花費，家裡才會存放上千萬現金，還有價值百萬元的手錶2隻、蘇菲雅鑽戒、2克拉鑽戒1個、1克拉鑽戒2個、頂級紅寶鑽戒1個、8個各1公斤的黃金等財物。

婦人懷疑該名男子先取得她的信任，再取走她女兒的鑰匙，鼓山分局昨表示，去年12月31日受理報案，已依重大竊案偵辦。

警方昨晚在租屋處逮獲施男，但施男並不配合，堅稱沒有竊取財物。

對被害人的懷疑和指控，警方強調仍在偵辦中。至於婦人質疑乾兒子，利用貴婦的信任，甚至是長期佈局，登堂入室取走財產，警方不願置評。

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