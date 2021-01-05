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    首頁　>　社會

    醫美貴婦控盜3000萬／家藏千萬 乾兒子︰當中國男模賺很多

    投資醫美貴婦3000萬財物失竊案，乾兒子到案否認涉案，住處被搜出大筆現金。（記者黃良傑翻攝）

    投資醫美貴婦3000萬財物失竊案，乾兒子到案否認涉案，住處被搜出大筆現金。（記者黃良傑翻攝）

    2021/01/05 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕在高雄從事醫美的張姓婦人，指控32歲施姓「乾兒子」，涉嫌拿走她放在保險箱逾3000萬的鑽戒、黃金、外幣、現金，檢警前晚找到施男，在其前鎮住處發現存放1000多萬現鈔，施男否認偷竊，也拒絕夜間偵訊，雄檢昨複訊，檢方懷疑另有共犯，昨夜向法院聲押。

    檢聲押 疑另有共犯

    據了解，身高180多公分的施男曾在中國工作，當過男模等工作。

    檢警勘驗當天大樓監視器畫面，發現施男向管理員領取一個行李箱後，從容進入電梯，進入張女住處1、2個小時後離開，離開時，疑有另一名男子出現，警方將進一步釐清2人關係。

    不過施男供稱，放在住處的1000多萬元現金，全是他辛苦所賺，並非張女失竊的錢，也否認張女的指控與懷疑。

    張女則告訴警方，施男自稱長期遭受家暴，因同情而收留了他，之後曾要求搬離，但對方苦求，她才同意其借住，因施男對外自稱是她兒子，管理員才對他沒有戒心。

    施男被警方帶往雄檢複訊時，不發一語，據悉他曾囂張嗆警借住張女家半年，當然會把自己的財物放過去，堅稱自己在中國工作期間賺很多，且很會投資理財，檢警調閱其入出境資料，發現施男於武漢肺炎疫情爆發前，出入中國和柬埔寨頻繁。

    檢警研判，竊嫌欲自被害人家中搬走逾3000萬元財物，而又能神不知、鬼不覺，不排除還有共犯，是否為熟悉張女家裡陳設及保險箱密碼的「內鬼」所為，檢警已掌握可疑指紋和跡證。至於曾進出張女住宅的女清潔人員，警方初步排除涉案。

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