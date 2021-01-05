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    醫美貴婦控盜3000萬 男模「乾兒子」疑有共犯凌晨收押禁見

    醫美貴婦控男模「乾兒子」偷她3000萬財物，施男被搜出千萬疑有共犯遭收押。（記者黃良傑翻攝）

    醫美貴婦控男模「乾兒子」偷她3000萬財物，施男被搜出千萬疑有共犯遭收押。（記者黃良傑翻攝）

    2021/01/05 09:12

    〔記者黃良傑／高雄報導〕從事醫美的張姓婦人指控收留的施姓「乾兒子」，涉偷她藏放家裡3000多萬的鑽戒、外幣、黃金等財物，高雄檢警偵訊施男，並在他前鎮住處搜出1200萬元現金施男不認罪，堅稱錢是他賺、投資所得，複訊後疑有共犯，檢方以有串、滅證之虞，向法院聲押，今天凌晨0時許裁准羈押、禁見。

    高雄地院今天指出，施姓犯嫌涉犯竊盜聲請羈押案件，經法官訊問後，被告雖否認犯行，但在其家中有搜出1200餘萬元，另有證人證述被告有拿金條委託熔成小塊，所以認被告犯罪嫌疑重大，另亦有證據顯示疑有共犯共同搬取贓物，而該人尚未到案，認有事實足認有滅證、串證之虞，故諭知羈押禁見，並禁止接見、通信、受授物件。

    據了解，身高180多公分的施男曾在中國工作，當過男模等工作，他表示借住張女家半年，當然會把自己的財物放過去，堅稱自己在中國工作期間賺很多，且很會投資理財，檢警調閱其入出境資料，發現施男於武漢肺炎疫情爆發前，出入中國和柬埔寨頻繁。

    檢警勘驗當天大樓監視器畫面，發現施男向管理員領取一個行李箱後，從容進入電梯，進入張女住處1、2個小時後離開，離開時，疑有另一名男子出現，警方將進一步釐清2人關係，也不排除另有共犯，追查有無銷贓管道，但施男否認行竊。（09:51更新）

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