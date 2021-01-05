辱外送員鴨肉店疑新粉專PO黑白鴨照 網友怒再圍剿：還盜圖

位於台中市北屯區的「富王鴨肉專門店」近日因男店長辱罵熊貓女外送員引發爭議，在最新粉專貼文中，店家又因亂用一隻可愛小鴨的照片，再度引來網友圍剿。（圖擷自臉書）

2021/01/05 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕位於台中市北屯區的「富王鴨肉專門店」近日因男店長辱罵熊貓女外送員引發爭議，慘遭網友洗板刷負評，店家一度緊急關閉臉書，不過昨日又重開新粉專還連續PO出多篇文章，再度引發網友怒火，其中也包含在PO文中放上一張黑白的鴨子照片，雖然乍看是想緩解當前的反彈聲浪，但因該隻鴨子是桃園一名正妹的寵物鴨，且近期才因其家人擅自把鴨子賣掉，至今尚未尋獲，富王此舉可謂是火上加油，雖再度致歉網友仍不領情。

台中北屯區「富王鴨肉專門店」2日中午疑拖單先將餐點出給後面客人，讓熊貓女外送員苦等20分鐘，雙方因此爆發口角，男店員開嗆「是沒有被人打過？」、「等毛長齊再來說」等，相關畫面被拍下PO網後引發眾怒，店家為此一度關閉粉專，不過之後又傳出該店疑似有開設新粉專，昨日更接連發出多篇文章，雖一度希望外界高抬貴手，稱網友洗板新粉專真的會影響生計，也繼續為自家商品打廣告，稱「時間會沖淡仇恨，但美味會留下」，這番舉措再度引爆網友怒火，持續洗板不留情。

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該粉專在昨日也曾一度將大頭貼換成桃園某女子日前遺失的寵物鴨照片，引發網友怒轟「有夠惡劣的，在別人傷口上灑鹽」、「反串也不要消費人家的寶貝寵物，為什麼要牽扯到其他人？」在最新的貼文中，店家則PO出同一張小鴨的畫面，但將圖片變成黑白，並稱先前為了緩和氣氛，有PO出該隻可愛小鴨的照片，但該隻鴨子其實是桃園一名正妹先前所飼養的寵物鴨，從小養到大，在去年底其家人卻擅自把鴨子賣掉，她雖不斷追尋鴨子的下落，卻至今尚未尋獲，富王聲稱先前不知道照片背後的隱情，也造成美女鴨主誤解，對此非常抱歉，並稱對此感到十分遺憾。富王表示，想請各位廣大的網民幫忙協尋照片此鴨，並稱若有恩人能尋得照片此鴨 ，可至該店領取免費鴨肉兩盤、附贈沾醬。

不過這番作法再度引發網友圍剿，並怒轟富王「照片用黑白是怎樣」、「原來那個毛很多的鴨王 放黑白照 有消遣原主人的意味」、「你不要盜圖好不好 那是別人遺失的鴨耶」、「串聯台中朋友拒吃這家」、「連圖都用盜的」等。

但細查該粉專，光是昨日就連續發了10幾篇貼文，且部分內容疑似刻意引戰，因此也有部分網友認為這處粉專也有可能是其他網友為反串而創設，雖然該粉專在先前的貼文曾一再強調，是本尊而非反串。

該粉專昨日一度將大頭貼換成桃園某女子日前遺失的寵物鴨照片，引發網友怒轟「你不要盜圖好不好 那是別人遺失的鴨耶」、「有夠惡劣的，在別人傷口上灑鹽」。（圖擷自臉書）

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