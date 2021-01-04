8旬老婦士林夜市遭機車撞 命危送醫急救

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8旬老婦在士林夜市附近遭撞。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕北市士林夜市附近今日晚間發生一起車禍，疑似因為天雨視線不佳，一輛機車在大西路74巷口撞到一位80歲老婦，老婦當場重傷倒地，警消到場時已沒有呼吸心跳，目前送醫搶救中。
肇事騎士表示，因為天色昏暗加上下雨，沒有注意到老婦，見到老婦時已經來不及閃躲；目前警方聯繫老婦家屬，應持續釐清案情。
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