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    首頁　>　社會

    疑左轉車未禮讓 重機情侶直行遭撞女死男傷

    黎男的重機倒在車禍現場。（記者徐聖倫翻攝）

    黎男的重機倒在車禍現場。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/01/04 15:11

    〔記者徐聖倫／新北報導〕27歲黎姓男子元旦當日騎乘黃牌重機載著29歲蕭姓女友，2人行經新北市新莊區中正路IKEA賣場，與對向道欲左轉進賣場旁巷子的汽車相撞，造成黎男右手骨折，蕭女則是頭部重創，最終送醫不治。蕭女家屬案發後透過臉書求助，希望有民眾能提供行車紀錄器，以還原車禍經過。

    1日下午黎男載著蕭女行經中正路往三重方向行駛，2人要返回黎男於北市住處，不料在IKEA旁巷口發生意外，劉姓汽車駕駛左轉，黎男煞車不及撞上劉男汽車車尾，黎男、蕭女應聲倒地。

    消防人員據報趕抵，立刻將倒地的2人送醫，黎男被診斷出右手骨折，傷勢並未危及性命，蕭女的傷勢則非常不樂觀，頭、頸、背受重創，當場失去生命徵象，送醫搶救至當日晚間7時仍不治。

    警方調查，黎男與汽車駕駛劉男酒測值均為0，排除雙方酒駕，依肇事現場初步判斷，應是劉男左轉未禮讓直行車釀禍，警方仍持續釐清雙方肇責中。

    蕭女家屬在臉書請求網友協助，因警方向蕭女家屬表示該路口監視器故障，無法調閱相關畫面，所以希望廣大網友幫忙，是否有人能提供行車紀錄器協助釐清肇責。新莊警分局表示，事發當下中華電信斷訊，造成無法擷取當下影像，現已連繫中華電信協助，正積極回溯當時影像。

    本起車禍疑似左轉汽車未禮讓直行的重機釀禍。（記者徐聖倫翻攝）

    本起車禍疑似左轉汽車未禮讓直行的重機釀禍。（記者徐聖倫翻攝）

    劉男汽車車尾撞出一個大洞。（記者徐聖倫翻攝）

    劉男汽車車尾撞出一個大洞。（記者徐聖倫翻攝）

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