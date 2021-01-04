7旬嬤2次車禍遇死劫／被機車擦撞倒地 慘遭酒駕輾斃

肇事的賓士轎車左側保險桿有明顯碰撞痕跡。（記者佟振國攝）

2021/01/04 05:30

〔記者佟振國、張協昇／南投報導〕南投縣仁愛鄉72歲石姓婦人與鄰居63歲余姓婦人，昨各騎機車要到埔里上工剪檳榔，清晨4時經埔里鎮中正路，石婦與78歲洪姓機車騎士發生碰撞，石婦倒在對向車道，洪男肇事逃逸，後方余婦打電話報警，這時對向賓士轎車26歲林姓駕駛直接將人輾過，石婦臟器外露、雙腿骨折，送醫不治，余婦想阻止車輛靠近未果，自己也受擦挫傷，林男酒測值高達1.05毫克，警方循線逮捕洪男，分別依過失致死、公共危險及肇事逃逸等罪嫌將2人移送法辦。

警方調查，石婦騎乘的機車行經鄉道投71線中正路，疑因天色昏暗又有濃霧，不慎從後方撞上同向騎無牌機車的洪姓老翁人車倒地，且倒向對向車道。

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洪男把石婦倒下的機車扶起，即掉頭離開，後方的余婦見狀打電話報警，沒想到對向賓士轎車疾駛而來，直接將石婦輾過，導致石婦臟器外露、雙腿骨折，送醫急救不治，也被轎車擦撞的余婦則幸無大礙。

警方對3人酒測，其中林姓賓士車駕駛酒測值1.05毫克，林稱只知道感覺有撞到物體，下車查看才驚覺撞到了人，警方依過失致死及公共危險等罪嫌送辦。

警方近午逮捕涉嫌肇事逃逸的洪男，他稱感覺後輪被撞，回頭看到後方婦人倒地，有協助將機車扶起，但想到自己沒駕照、機車又無牌，也不是他去撞人，一時緊張才離開現場，不知道石婦會被對向車子撞死，警方依肇事逃逸罪嫌送辦。

接連2起事故導致石婦死亡，律師鄭懿瀛認為，應依各自犯罪構成要件負擔責任，洪男須負過失傷害及肇逃責任，林男則須負酒駕公共危險及過失致人於死之罪責。

死者兒子是救人無數的資深消防員，他感歎母親總是辛苦工作，子女都勸她可以退休了，不用這麼辛苦，但她閒不下來，還是照常去剪檳榔，沒想到昨天如常早早出門，卻再也回不來了。

石姓婦人的機車車頭及車身受損嚴重。 （記者佟振國攝）

石姓婦人被賓士轎車輾過，送醫仍傷重不治，現場留下1雙滾飛的球鞋，可惜已等不到主人回來。（記者佟振國攝）

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