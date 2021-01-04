北市騎士摔車竟滑進計程車底 命危送醫搶救中

消防救護員將受困車底的騎士救出送醫。（記者姚岳宏翻攝）

2021/01/04 12:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市大安區中午近12時發生嚴重車禍，年約30歲男子騎機車行經基隆路三段129巷口，不明原因突然摔車倒地，機車繼續往前滑，人卻疑似順勢滑進路邊一輛臨停黃線的計程車底，消防員獲報趕抵，將受困計程車底的機車騎士救出，當時已無生命跡象，目前送往萬芳醫院急救，詳細車禍原因警方正調閱監視器釐清。

台北市一名年約30歲的機車騎士不明原因摔車。消防救護員將受困車底的男子救出送醫。（記者姚岳宏翻攝）

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