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    謝和弦、莉婭各告偷吸塵器、手機 Keanna皆獲不起訴

    謝和弦（右）與Keanna（左）恩愛畫面已成往事。（翻攝自臉書，資料照）

    謝和弦（右）與Keanna（左）恩愛畫面已成往事。（翻攝自臉書，資料照）

    2021/01/04 14:59

    〔記者王定傳／新北報導〕藝人謝和弦與前妻Keanna撕破臉後，控告她涉嫌竊盜Dyson吸塵器，謝的女密友莉婭也控告Keanna涉嫌竊盜、侵占她的iPhone 8 Plus，並搶奪她另一隻VIVO X9L手機，還拍攝睡覺畫面，涉妨害秘密，但新北地檢署調查後今日通通處分Keanna不起訴。

    去年間，謝和弦被前妻Keanna大義滅親檢舉持有大麻被逮後，徹底撕破臉，互控不斷，莉婭也加入戰局，對Keanna提告。

    莉婭指控，前年12月5日，Keanna夥同友人竊取她放在謝和弦住處客廳的iPhone 8 Plus手機，並闖入房間奪走她另一隻VIVO X9L手機，無故拍攝她睡覺影片。

    莉婭指，當她報警後，Keanna僅歸還VIVO X9L手機，並以iPhone 8 Plus掉落至11樓露台外無法取回，遲未歸還，她因此控告Keanna涉嫌妨害秘密、竊盜、侵占、搶奪罪嫌；不僅如此，謝和弦也控告Keanna涉嫌於同年12月23日竊取他的Dyson吸塵器。

    檢方調查時，Keanna否認犯罪，檢方認為，莉婭指控Keanna拍攝她睡覺畫面，已經超過6個月告訴時間，自應為不起訴處分；至於莉婭指控Keanna涉嫌竊盜、侵占、搶奪，及謝和弦控告Keanna竊盜吸塵器部分，檢方均認為Keanna主觀上並無犯意，均處分不起訴。

    此外，Keanna日前控告謝和弦及莉婭侵害配偶權，一審法院審理後，已經判決2人賠償Keanna120萬元。

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