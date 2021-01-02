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    首頁　>　社會

    警察急著破門抓娼！嫖客褲子還沒脫 法院裁定不罰

    李男辯稱當時尚未脫褲子，不構成社會秩序維護法的性交易要件，法官裁定不罰。圖為警方抓娼畫面，示意圖，與本案無關。（資料照）

    李男辯稱當時尚未脫褲子，不構成社會秩序維護法的性交易要件，法官裁定不罰。圖為警方抓娼畫面，示意圖，與本案無關。（資料照）

    2021/01/02 12:28

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子於去年（2020年）9月11日深夜10時，花1000元與楊姓女子性交易，被持搜索票的中市員警查獲，以違反社會秩序維護法第80條第1款「從事性交易」裁罰1500元，李男不服裁罰，向台中地院簡易庭提出異議，他宣稱當時尚未付錢，楊女也尚未脫衣服，他也只有脫掉上衣，褲子還沒脫，警察就進入，法官從警方拍攝的照片證物中發現，李男當時坐在床沿，確實沒脫褲子，楊女在房內角落，也尚未脫衣服，據此裁定原處分撤銷，李男不罰。

    李男被裁罰1500元之後，提出異議指出，上述時間他進入楊女住處，約定1000元進行15分鐘的「全套」性交易，但尚未交易，警察就查獲，李男強調，當時只是性交易的「合意階段」，尚未進行也尚未完成性交易，即被警方查獲，不符合社會秩序維護法第80條第1款規定的「性交易」，也就是他與楊女不構成必須雙方「完成」性交或猥褻的要件。

    法官勘驗警方拍攝的證物，發現李男坐在床沿，上衣、鞋襪已脫掉，但尚未脫褲子，楊女則是在房間角落，也尚未脫衣服，楊女並作證說，她正準備要脫衣服，與李男性交易時，就被破門而入的警察查獲。

    法官認為，證詞與照片證實，李男與楊女正準備進行性交易，就被員警查獲，「性交易行為尚屬未遂」，不符合社會秩序維護法第80條第1款規定的「從事性交易」要件，裁定原處分撤銷，李男不罰，全案確定。

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