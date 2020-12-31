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    釋憲案提案法官：露鳥「關」4年 有必要嗎？

    法官張淵森認為，強制治療的期限，要有輕重差別，例如大街露鳥俠，有必要「關」4年嗎？（記者張瑞楨攝）

    法官張淵森認為，強制治療的期限，要有輕重差別，例如大街露鳥俠，有必要「關」4年嗎？（記者張瑞楨攝）

    2020/12/31 20:24

    〔記者張瑞楨／台中報導〕大法官會議針對性犯罪加害人，服刑後強制治療是否違憲，於今天下午做出釋憲案，此釋憲案提案人之一的台中地院法官張淵森說，釋憲內容堪稱是「維持現狀」，大部分與他的意見相同，對於加害人，在程序權益上更有保障，整體而言，他肯定並大部分認同大法官的解釋，基於社會防衛，他不反對對高危險的性侵害人，例如持刀強制性交殺人者，治療期間並無限制，但對於「輕罪」，例如裸露下體的「露鳥俠」，要考慮治療有所期限，避免判刑僅7個月，治療卻長達4年的不合理現象。

    張淵森肯定大法官的解釋

    張淵森上述露鳥案例，是一位屢次觸犯妨害風化，在大街上露鳥嚇人的男子，他最後一次露鳥判刑7月，服刑後卻強制治療達4年才獲釋，另有一起70多歲的性侵害犯，於服刑期滿之後，於強制治療期間死亡，他強調，「有必要關（強制治療）露鳥俠4年嗎？會不會關到死？」，這種輕重不分，對輕罪者無期限，只能於再犯率顯著降低的強制治療，應深思是否有必要如此。

    張淵森強調，或許民眾會誤認為，為了性犯罪加害人權益聲請釋憲，是主張把性侵害犯罪者全都釋放，實際上聲請釋憲的兩位法官，從來沒有如此主張，而是強調性侵害加害人應該治療，問題的重點是「程序權的保障」，檢察官聲請性侵害加害人強制治療，如果加害人沒有提異議抗告，法院就依檢方聲請裁定，大法官釋憲中，明指得親自或委任辯護人到庭陳述，如此的解釋，是讓加害人更有保障。

    他強調，犯罪不分型態，在程序權的保障上，應該一視同仁，不能因性侵犯很可惡，就剝奪強制治療聲請時，親自或委任律師陳述的機會，大法官補強程序權的不足，值得肯定。

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