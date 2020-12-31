性侵犯強制治療部分違憲 司法院：69性犯罪者可重新審查

司法院祕書長林輝煌（見圖）表示，性侵犯刑後強制治療未設期限，大法官釋憲認為部分違憲。（記者陳慰慈攝）

2020/12/31 19:42

〔記者陳慰慈／台北報導〕台中市男子盧恩本2007年因涉猥褻罪被判刑1年，服刑後每年經評估小組認定有再犯之虞，已持續強制治療長達9年，他向聲請釋憲，大法官今宣布大多合憲，僅程序保障不足部分違憲，而69名強制治療的妨害性自主加害人是否因此宣告結果將被縱放？對此，司法院表示，不會有人馬上被放出，但這69名性犯罪者將有重新審查評估機會。

司法院指出，過去接受強制治療的妨害性自主加害人，如對檢察官處分不服，只能透過書狀提出聲明異議，未讓受處分人於法院就聲請宣告或停止強制治療程序，有親自或律師出庭陳述意見的機會，及如受治療者為精神障礙或其他心智缺陷無法為完全的陳述者，應有律師為其辯護，此程序保障部分違憲，有關機關應於解釋公布2年內檢討修正，完正修整前，有關強制治療宣告即停止程序，應依照解釋來辦理。

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目前培德醫院有58名、大肚山莊有11名強制治療加害人，這69名性犯罪者是否會因此釋憲結果回歸社區？對此，司法院今回應，不會馬上有人被放出趴趴走，但這69名性犯罪者將獲重新審查機會，日後可親自或委請律師出庭陳述意見，若經評估後認為再犯率顯著降低，不無重返社會的可能。

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