立委收賄》全招了！釐清行賄廖國棟情節 北院提訊關鍵白手套郭克銘

台北地方法院開庭審理立委集體貪汙案，是知管理顧問總經理郭克銘出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2020/10/30 12:41

〔記者溫于德／台北報導〕前太流董事長李恆隆有意奪回SOGO百貨經營權，涉嫌行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明與廖國棟，藉此經濟部施壓，北檢上月偵結起訴。台北地院今第三度開庭審理，單獨傳換全案關鍵白手套、是知管理顧問公司總經理郭克銘，並就郭行賄國民黨立委廖國棟部份進行審理，郭當庭全部認罪。

起訴指出，郭克銘涉嫌與太流前負責人李恆隆、統領百貨總經理翁華利共同行賄，7度交付賄款給廖國棟和其助理丁復華共970萬元。

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郭克銘今說，2015年3月31日的早餐會中，他與李恆隆、廖國棟、丁復華談到SOGO案，而李恆隆向廖國棟表示：「希望你能提相關協助，未來會給相應報酬」，但李恆隆說這句話時他並不在場，他與丁復華正在取餐、沒聽見，後來回到包廂，他有聽到李恆隆說希望經濟部依行政法院的判決依法行政。

郭克銘也說，他忘記何時何地將170萬交給丁復華，但他知道丁復華會把錢交給廖國棟，另他願意承認過錯，是因為他知道李恆隆當時心態是希望透過立委協助，無論立委要辦活動、選舉或各項活動，李恆隆都願意提供資金，以協助推動太流案。

公訴檢察官見狀表示，若郭克銘所述為真，為何廖國棟在偵查期間否認有拿豐年祭活動的贊助費？法官認為，這些問題待檢方日後進行交互詰問時再討論，今天先讓郭盡情陳述。

郭克銘接著說，因為李恆隆認為國會助理會從中A錢，曾向他強調：「要給錢也是我給，不是你給」，所以有些錢會由李恆隆自己給；至於2015年11月23日，則是他去李恆隆「信義之星」的家和丁復華見面，與李恆隆共同交給丁復華300萬元。

郭克銘也說，公司法於2016年正式推動修法，2018年行政院的修法版本送到立院審理，他也提了一份有關公司法修法建議給李恆隆，另丁復華也表示可以協助幫忙操作網軍或請媒體置入，因此又給丁復華一筆預算去執行。

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