為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    立委收賄》全招了！釐清行賄廖國棟情節 北院提訊關鍵白手套郭克銘

    台北地方法院開庭審理立委集體貪汙案，是知管理顧問總經理郭克銘出庭應訊。（記者王藝菘攝）

    台北地方法院開庭審理立委集體貪汙案，是知管理顧問總經理郭克銘出庭應訊。（記者王藝菘攝）

    2020/10/30 12:41

    〔記者溫于德／台北報導〕前太流董事長李恆隆有意奪回SOGO百貨經營權，涉嫌行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明與廖國棟，藉此經濟部施壓，北檢上月偵結起訴。台北地院今第三度開庭審理，單獨傳換全案關鍵白手套、是知管理顧問公司總經理郭克銘，並就郭行賄國民黨立委廖國棟部份進行審理，郭當庭全部認罪。

    起訴指出，郭克銘涉嫌與太流前負責人李恆隆、統領百貨總經理翁華利共同行賄，7度交付賄款給廖國棟和其助理丁復華共970萬元。

    郭克銘今說，2015年3月31日的早餐會中，他與李恆隆、廖國棟、丁復華談到SOGO案，而李恆隆向廖國棟表示：「希望你能提相關協助，未來會給相應報酬」，但李恆隆說這句話時他並不在場，他與丁復華正在取餐、沒聽見，後來回到包廂，他有聽到李恆隆說希望經濟部依行政法院的判決依法行政。

    郭克銘也說，他忘記何時何地將170萬交給丁復華，但他知道丁復華會把錢交給廖國棟，另他願意承認過錯，是因為他知道李恆隆當時心態是希望透過立委協助，無論立委要辦活動、選舉或各項活動，李恆隆都願意提供資金，以協助推動太流案。

    公訴檢察官見狀表示，若郭克銘所述為真，為何廖國棟在偵查期間否認有拿豐年祭活動的贊助費？法官認為，這些問題待檢方日後進行交互詰問時再討論，今天先讓郭盡情陳述。

    郭克銘接著說，因為李恆隆認為國會助理會從中A錢，曾向他強調：「要給錢也是我給，不是你給」，所以有些錢會由李恆隆自己給；至於2015年11月23日，則是他去李恆隆「信義之星」的家和丁復華見面，與李恆隆共同交給丁復華300萬元。

    郭克銘也說，公司法於2016年正式推動修法，2018年行政院的修法版本送到立院審理，他也提了一份有關公司法修法建議給李恆隆，另丁復華也表示可以協助幫忙操作網軍或請媒體置入，因此又給丁復華一筆預算去執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立委收賄》白手套郭克銘認罪關鍵「看了李恆隆的自白」
    2020/10/16 17:53

    立委收賄》白手套郭克銘認罪關鍵「看了李恆隆的自白」
    立委收賄案》100萬賄款包裝成政治獻金 陳超明助理暗槓50萬
    2020/09/21 20:00

    立委收賄案》100萬賄款包裝成政治獻金 陳超明助理暗槓50萬

    林口冠軍王 這集團3案一口氣拿第一
    立委收賄案》立委蘇震清打叔叔牌 涉強索2580萬元
    2020/09/21 10:34

    立委收賄案》立委蘇震清打叔叔牌 涉強索2580萬元
    立委收賄案 李恆隆千萬交保
    2020/09/12 05:30

    立委收賄案 李恆隆千萬交保

    大選前投資致勝秘笈
    社會今日熱門
    收「模擬國民法官開庭通知」？宜蘭地院：真的不是詐騙
    2020/10/29 18:53

    收「模擬國民法官開庭通知」？宜蘭地院：真的不是詐騙

    松崗炒股案 朱國榮請回、股市聞人鄭光育聲押
    2020/10/29 22:46

    松崗炒股案 朱國榮請回、股市聞人鄭光育聲押

    人妻暗蒐證！出國偷吃小三同住一房都被掌握
    2020/10/29 19:32

    人妻暗蒐證！出國偷吃小三同住一房都被掌握

    狼師染指32人只判1件有罪 地院澄清：可依法上訴
    2020/10/29 19:38

    狼師染指32人只判1件有罪 地院澄清：可依法上訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播