正妹花3500買回自己的裸照 檢方：不算恐嚇取財

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2020-08-29 09:58:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓正妹愛漂亮，自拍裸照卻被前男友外流給蔡姓友人，蔡男要李幫他口交就刪照，李不肯，雙方最後議定3500元作為刪照代價，兩人約出交易時，蔡當場被埋伏在旁的員警逮捕，訊後依恐嚇取財罪送辦，但檢方認為，蔡男沒有脅迫李就範，金額也是李女提議，認定罪證不足處分不起訴。

檢方指出，去年12月底，蔡姓男子透過臉書即時通訊軟體，傳了一張李女的裸照給她，蔡提醒李自己有她的裸照，要她使用交友軟體小心一點，不要讓自己的裸照外流；李見自己的裸照流到蔡手上，拜託蔡不要外流，蔡立即答應，但當李女要求蔡刪掉裸照時，蔡卻說「要有好處才刪」。

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李問他要什麼好處，蔡說只要李女幫他口交就會刪照，李不肯，願意提供3000元給蔡，但蔡認為3000元不夠，要求3000元加摸鳥鳥，李還是不肯，雙方最後議定以3500為籌，相約見面，一手交錢、一手刪照。

李擔心給錢後，蔡不肯刪照，於是在兩人見面前跑去報警，在警方陪同下與蔡見面，當蔡男和李女完成交易後，員警馬上表明身上當場將蔡男逮捕，訊後依恐嚇取財罪送辦。

檢方偵查時，蔡男喊冤稱自己沒有向李女要錢，3500的價格是李女自己提出來的，並提出兩人對話紀錄佐證；檢方認為，根據兩人的對話紀錄，蔡男要求口交和3000元加摸鳥鳥換刪照時，沒有用手段脅迫李女就範，蔡也沒有意圖用散布裸照來換取金錢，「給錢不刪照」僅是李女單方面的臆測，因此認定罪證不足，偵結處分蔡男不起訴。

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