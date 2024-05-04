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旅美醫師寄「雙頭蛇」情趣用品給女高中生 老婆氣炸跨海提告

自稱在美國執業的許姓醫師網戀女高中生，跨海寄「雙頭蛇」情趣用品惹怒老婆。示意圖。（資料照）

自稱在美國執業的許姓醫師網戀女高中生，跨海寄「雙頭蛇」情趣用品惹怒老婆。示意圖。（資料照）

2024/05/04 09:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在美國擔任醫師的許姓男子，透過Dcard結識黃姓女高中生，兩人談網戀時，許男不但從美國寄明信片、快篩試劑，還送黃女「雙頭蛇震動吸吮器」，黃女到歐洲當交換生時，許男還飛去法國伴遊並發生性行為，許男老婆氣炸，跨海怒告求償80萬元，法官認為黃女雖侵犯配偶權益，會考量當時她年僅18歲，因此判她賠12萬元。

判決指出，黃姓女子17歲念高中時，與自稱在緬甸出生、有我國護照但無國民身分證，目前定居於美國紐澤西州、職業為醫生的許姓男子在Dcard認識，許男不時對黃女展現關愛，甚至從美國寄明信片、快篩試劑和禮物來台，禮物清單中，還有「雙頭蛇震動吸吮器」情趣用品。

2022年8月，許男告知黃女自己在美國有老婆，但跟老婆感情不好，正在協調離婚，當時黃女還跟許男老婆嗆聲，傳訊「還有幾件事我覺得應該要說，他說這是段糟糕的婚姻，因為他發現你是為了綠卡還有他的錢（這都是在昨天接到你們電話前他自己說的）」。

半年後，黃女升五專，到歐洲去當交換生時，許男得知此事，特地從美國飛到法國陪黃女，兩人不但同遊香榭麗舍大道，還留下數張性愛合照；但許男疑似無法給黃女承諾，兩人在巴黎吵架後不歡而散，未再有聯繫。

黃女結束交換學生返台念書時，被許妻提告侵害配偶權求償80萬元，高雄地院審理時，黃女坦承與許男發生性行為，但辯稱認識許男時，許男沒有告知已結婚，事後她得知許男有老婆時，許男也騙她正在辦離婚，但後來就結果論來看，自己根本被騙，許男沒有要離婚的意思。

法官根據許妻提供的事證，認定黃女與許男交往時，就得知他有老婆，但黃女卻仍故意以違背善良風俗的方式，侵害許妻配偶權益，讓她精神受到痛苦，考量黃女年僅18歲還在念書沒有工作，因此判她應賠12萬元，可上訴。

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