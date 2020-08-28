8/28 今彩539頭獎開出2注！獎落新北市、台中市

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-08-28 22:20:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月28日）開獎的第109000207期今彩539，頭獎開出2注，由新北市新店區光明街83號1樓的「隆來彩券行」、台中市西屯區福瑞里福科路932號1樓的「金奇彩券行」各開出1注，每注可得獎金800萬元；第109000077期大樂透、第109000207期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第109000077期大樂透中獎號碼為「13、14、19、22、23、36，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎共開出2注，每注可得168萬8452元；參獎共23注中獎，每注可得7萬7623元；肆獎共81注中獎，每注可得1萬4169元；伍獎共1468注中獎，每注可得2000元；陸獎共2034注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1908注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8737注中獎，每注可得400元。

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第109000077期49樂合彩中獎號碼為「13、14、19、22、23、36」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共95注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3194注中獎，每注可得1250元。

第109000207期雙贏彩中獎號碼為「04、06、07、08、10、11、12、14、15、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎124注中獎，每注可得500元；肆獎共1615注中獎，每注可得100元。

第109000207期今彩539中獎號碼為「02、03、17、28、31」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共6594注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1507注中獎，每注可得50元。

第109000207期39樂合彩中獎號碼為「02、03、17、28、31」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6618注中獎，每注可得1125元。

第109000207期3星彩中獎號碼為「942」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000207期4星彩中獎號碼為「0976」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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