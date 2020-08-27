手氣超旺！他買5張200元刮刮樂 其中1張中200萬

有民眾在嘉義市西區彩券行玩刮刮樂，幸運中得200萬元。（幸運民眾提供）

2020-08-27 21:32:11

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾都會百元刮刮樂試手氣，沒中做公益，有中貼補家用，有民眾近日在嘉義市1間彩券行購買200元刮刮樂，刮開就是頭獎200萬元，他將彩券公布後令許多網友超羨慕。

民眾將頭獎刮刮樂翻拍上傳至「刮刮樂中大獎秘訣分享」臉書社團，他在嘉義市「容億中彩券行」購買1張200元的「贏向終點線」刮刮樂，該遊戲共有6局，任一局中刮出5個箭頭，即可獲得對應欄位獎金，民眾將整張彩券刮開後，發現第2局出現5個箭頭，且對應的獎金，竟然是頭獎200萬元，PO文民眾說，本次共刮5張，花費1000元，已經向台彩通知領獎。

請繼續往下閱讀...

根據台灣彩券官網數據顯示，該款刮刮樂自今年3月3日發行，將在9月3日下市，共發行407萬6300張，頭獎名額只有3張，頭獎中獎率約為「一億分之七十四」，PO文民眾已經刮走1張頭獎，還剩2張頭獎可能還沒被刮出，該刮刮樂大小獎項合計整體中獎率為36.10%。

不少網友見到PO文民眾幸運中頭獎，紛紛在貼文底下沾喜氣並留言道賀，甚至有網友指出「我人生到現在沒有中過半張刮刮樂」、「快做紅布條，給它掛上去」、「玩刮刮樂之前都有中小獎，後來就越來越背！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法