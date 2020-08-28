好友館長遭槍擊！陳柏惟：兇嫌性騷擾館長是事件開端

館長今日凌晨在自家健身房前遭人槍擊。（圖擷自館長臉書直播）

2020-08-28 15:03:02

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今日清晨在林口自家健身房前遭嫌犯連開3槍，引起社會譁然。對此，立委陳柏惟也在臉書指出，館長是他的朋友，會私下持續關心，並說從已知新聞中，事件開端是兇嫌性騷擾館長、「對他人身體自主權的無知」。

館長今日凌晨在成吉思汗健身館林口館前，遭劉姓嫌犯連開三槍，檢視後發現右上臂、右大腿及右小腿各中1槍，緊急送往林口長庚救治。23歲的劉嫌也在案發後30分鐘內投案，他疑似就是日前涉嫌性騷擾館長的健身房會員，因私怨從「館粉」變成槍擊嫌犯，今日凌晨借酒壯膽，趁館長離開健身房時開槍。

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對此，立委陳柏惟今日也在臉書表示，館長是他的朋友，他會私底下持續關心。陳柏惟說，從已知的新聞中，館長是個被騷擾、指控對方、又被傷害的受害者，加害暴徒除了昨晚的犯行外，「對他人身體自主權的無知」是整件事的開端。

陳柏惟說，性侵不分性別與身材，若館長也遭遇這種情況，那每個人都暴露在風險之中，不過有沒有其他假借騷擾、實為預謀暴力犯案的動機，仍必須釐清，他現在沒辦法多評論。

陳柏惟也說，館長的手術已順利平安完成，祝福他早日康復、早日回到熱愛的職場。

陳柏維表示，館長是他的好友，會私下持續關心館長。（圖擷自陳柏惟臉書）

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