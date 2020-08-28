狂粉埋伏槍擊館長 小黃運將衰被捲入：我現在還很亂…

警方押解對館長開槍的劉嫌（中）。（記者吳仁捷攝）

2020-08-28 09:22:55

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今天凌晨2點多驚傳遭槍手埋伏射擊，事後得知凶嫌是日前騷擾館長的的23歲劉姓男子，據指劉嫌從台北市內湖搭計程車到成吉思汗健身館林口館埋伏，對於媒體詢問當時劉嫌的狀況，黃姓運將則表示：「我現在還很亂啊！」

今天凌晨2時23分許陳之漢在林口區仁愛路2段自家健身房前遭開槍，包含右上臂、右大腿及右小腿各中1槍，歹徒則是本月初曾爆出對館長性騷擾的23歲劉男，據指劉男是在今晨搭計程車從內湖前往林口，並趁館長上車前先在其座車附近埋伏，並在見到館長後開槍。開槍後則是自行前往派出所投案。

請繼續往下閱讀...

《三立新聞》報導指出，劉男搭乘計程車前往林口，在文化二路附近曾先到超商購買啤酒並在車內待了30分鐘，之後自行下車到馬路對面，並要求司機開到小北百貨右手邊的公車停靠站等他，該處位置就位在成吉思汗健身房正對面。劉男在埋伏半小時後，趁館長一出健身房就上前開槍，之後則是跑回計程車，並搭車前往派出所投案。

而被捲入這起槍擊案的黃姓計程車司機，在聽到槍響後才發覺載到兇嫌，之後也前往派出所。針對媒體詢問「劉男在車上狀況怎麼樣？」、「有沒有覺得怪怪的，怎麼等這麼久？」，黃姓運將則表示「我現在還很亂啊」，其他則未再透露。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法