為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    狂粉埋伏槍擊館長 小黃運將衰被捲入：我現在還很亂…

    警方押解對館長開槍的劉嫌（中）。（記者吳仁捷攝）

    警方押解對館長開槍的劉嫌（中）。（記者吳仁捷攝）

    2020-08-28 09:22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今天凌晨2點多驚傳遭槍手埋伏射擊，事後得知凶嫌是日前騷擾館長的的23歲劉姓男子，據指劉嫌從台北市內湖搭計程車到成吉思汗健身館林口館埋伏，對於媒體詢問當時劉嫌的狀況，黃姓運將則表示：「我現在還很亂啊！」

    今天凌晨2時23分許陳之漢在林口區仁愛路2段自家健身房前遭開槍，包含右上臂、右大腿及右小腿各中1槍，歹徒則是本月初曾爆出對館長性騷擾的23歲劉男，據指劉男是在今晨搭計程車從內湖前往林口，並趁館長上車前先在其座車附近埋伏，並在見到館長後開槍。開槍後則是自行前往派出所投案。

    《三立新聞》報導指出，劉男搭乘計程車前往林口，在文化二路附近曾先到超商購買啤酒並在車內待了30分鐘，之後自行下車到馬路對面，並要求司機開到小北百貨右手邊的公車停靠站等他，該處位置就位在成吉思汗健身房正對面。劉男在埋伏半小時後，趁館長一出健身房就上前開槍，之後則是跑回計程車，並搭車前往派出所投案。

    而被捲入這起槍擊案的黃姓計程車司機，在聽到槍響後才發覺載到兇嫌，之後也前往派出所。針對媒體詢問「劉男在車上狀況怎麼樣？」、「有沒有覺得怪怪的，怎麼等這麼久？」，黃姓運將則表示「我現在還很亂啊」，其他則未再透露。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    館長遭槍擊網友直呼誇張 漁民：不認同館長但更不認同暴力
    2020-08-28 08:45

    館長遭槍擊網友直呼誇張 漁民：不認同館長但更不認同暴力
    館長被開3槍倒地 她斥以暴制暴壞了一鍋粥
    2020-08-28 08:44

    館長被開3槍倒地 她斥以暴制暴壞了一鍋粥
    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標

    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標
    館長中槍嫌犯影像曝光 疑為性騷那人
    2020-08-28 05:57

    館長中槍嫌犯影像曝光 疑為性騷那人
    館長身中3槍2卡彈 手術搶救中
    2020-08-28 05:56

    館長身中3槍2卡彈 手術搶救中
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    館長遭伏擊林口健身館前中3槍 疑嫌向警方投案
    2020-08-28 05:55

    館長遭伏擊林口健身館前中3槍 疑嫌向警方投案
    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-27 09:29

    口角衝突砍死妻 桃園男輕生送醫

    2020-08-27 09:33

    花蓮男子酒醉路倒台9線遭輾過 送醫傷重不治

    2020-08-27 09:44

    簽賭網站藏高雄豪宅 年營收逾400億

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播