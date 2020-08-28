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    首頁　>　社會

    館長深夜遭埋伏中3槍倒地 疑點重重網友質疑「明顯遭預謀設局」

    警方押解對館長開槍的23歲劉嫌（中）。（記者吳仁捷攝）

    警方押解對館長開槍的23歲劉嫌（中）。（記者吳仁捷攝）

    2020-08-28 11:52:25

    〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅「館長」陳之漢在今日凌晨2時多於自家健身房前，遭月初曾性騷他的劉姓男子埋伏、連開3槍，導致館長右上臂、右大腿及右小腿中彈，當場倒地不起，震驚社會。對此，PTT網友列出案情的3大疑點，表示事情恐沒這麼單純，嫌犯應早有預謀。

    陳之漢在今日凌晨2時23分許步出自家健身房「成吉思汗」林口館時，遭人連開3槍，導致右上臂、右大腿及右小腿中彈。嫌犯則是本月初曾爆出對館長性騷擾的23歲劉男，據悉，劉男在今晨搭計程車從內湖前往林口，趁館長離開健身房前在其座車附近埋伏近半小時，等待期間還至超商購買啤酒。見到館長就上前開槍，之後跑回計程車上，離開現場，並帶著手槍和5發子彈前往派出所投案。

    雖嫌犯疑因不滿被館長直播公審，遭粉絲肉搜，才挾怨報復。不過有PTT 網友列出3大疑點，表示此事應不單純。首先，劉男在8月初，特地至林口健身房等待館長，並多次拉住館長、狂摸肌肉5分鐘，和員工發生衝突，讓館長怒而直播、喊告，網友認為這件事情是有預謀的，很明顯是挑釁。

    而且網友質疑，普通人怎麼會有管道弄到槍枝，且一般人也不會因此貿然向公眾人物開槍，還有極強的「心理素質」和「槍法」，可以連開3槍，並精準打中館長四肢，因此懷疑是有訓練過的。接著，劉男馬上坦然自首的態度也讓網友覺得事有蹊蹺，全然不像酒後衝動犯案，也沒有一般人犯案後驚慌失措的樣子，感覺一切都是計畫好的。

    網友們紛紛留言指出其他疑點，如嫌犯應早就掌握好館長的作息，才可在凌晨2時左右埋伏，又說嫌犯可在喝酒狀態下連開3槍，全中四肢，而不打中面積較大的軀幹，實在很奇怪。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    館長陳之漢凌晨在新北市林口遭歹徒連開3槍，消防救護員為他救治期間，不斷哀嚎。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

    館長陳之漢凌晨在新北市林口遭歹徒連開3槍，消防救護員為他救治期間，不斷哀嚎。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

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