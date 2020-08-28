館長遭槍擊住院 新北市警局長允諾全力把案子查清楚

新北市政府警察局長陳檡文前往林口長庚紀念醫院向「館長」陳之漢的家人致意。（記者周敏鴻攝）

2020-08-28 14:29:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭槍擊，緊急送往林口長庚紀念醫院救治，新北市政府警察局長陳檡文下午1點多前往醫院探視，他說，他沒看到陳之漢，已向陳之漢的母親與妻子致意，並向他們說明警方會全力把案子查清楚。

陳檡文說，新北市長侯友宜今天尚未安排前往探視的行程，且陳之漢目前還在加護病房，不適合探視，就由他先代表市長前來向家屬致意。

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