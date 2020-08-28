館長遭槍擊住院 新北市警局長允諾全力把案子查清楚

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
新北市政府警察局長陳檡文前往林口長庚紀念醫院向「館長」陳之漢的家人致意。（記者周敏鴻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭槍擊，緊急送往林口長庚紀念醫院救治，新北市政府警察局長陳檡文下午1點多前往醫院探視，他說，他沒看到陳之漢，已向陳之漢的母親與妻子致意，並向他們說明警方會全力把案子查清楚。
陳檡文說，新北市長侯友宜今天尚未安排前往探視的行程，且陳之漢目前還在加護病房，不適合探視，就由他先代表市長前來向家屬致意。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
槍擊館長嫌犯押往新北檢 陪訊王牌女律師曾任法官、檢察官
館長遭槍擊 「格鬥狂人」徐曉冬：館長保重 兄弟保重
居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣
館長去年也被恐嚇 斥資1.5億台中旗艦館預計9月開幕
槍擊館長嫌犯供稱：不堪肉搜、霸凌預謀犯案
2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
憾！昔貧困學長義助同境遇學弟 今命喪豆漿店火海
八通關越道墜谷山友被救上步道 明早申請空勤吊掛
遊覽車司機懷疑討客兄 12刀砍死妻子後輕生
虐死1歲半女童 「牛奶媽」表姊判無期、表姊夫18年定讞
假簽賭、真詐財 黑心集團7個月從150人身上騙走上千萬
熱門推播