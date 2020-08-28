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    首頁　>　社會

    館長深夜被開3槍倒地 網灌爆侯友宜臉書轟治安問題

    知名網紅「館長」陳之漢（右），過去曾大方表態支持侯友宜（左）擔任新北市長。（圖翻攝自侯友宜臉書）

    知名網紅「館長」陳之漢（右），過去曾大方表態支持侯友宜（左）擔任新北市長。（圖翻攝自侯友宜臉書）

    2020-08-28 10:13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅「館長」陳之漢在今日凌晨2時多，步出自家健身房「成吉思汗」林口館時，突遭不明人士襲擊，身中3槍，當場倒地、鮮血直流，經緊急送醫後，目前正開刀取彈。館長深夜遭槍擊消息震驚社會，大批憤怒網友湧入新北市長侯友宜的臉書，砲轟新北治安問題。

    陳之漢在今日凌晨2時23分許於林口區仁愛路2段自家健身房前遭人連開3槍，導致右上臂、右大腿及右小腿中彈，當場倒地不起、痛苦哀嚎，隨後請助理開直播還原經過、交代遺願，緊急送醫後，所幸無生命危險，正開刀取彈。

    而開槍嫌犯為本月初曾對館長性騷擾的23歲劉姓男子，在案發後半小時，攜帶槍枝及5發子彈，自行前往派出所投案，疑因不滿被館長直播公審，遭粉絲肉搜，才在今日凌晨趁館長上車前先在其座車附近埋伏、開槍，但詳細原因他仍堅持等到律師到場才接受偵訊。

    館長暗夜遭人埋伏槍擊消息震驚社會，大批憤怒的網友灌爆侯友宜臉書，留言砲轟新北市治安問題，「林口這治安？是不是…太好了！」、「還安居樂業，現在出門都要穿防彈背心了」、「新北市槍枝真氾濫」、「現在是新北市只剩我沒槍是不是？」、「現在新北市的治安是在三小，槍也可以用三倍卷買是嗎？」、「不好意思請問我要搬去林口的話，手槍是要自備還是那邊會發？」。

    對此，侯友宜在今早受訪時表示，對新北的治安責無旁貸、負起責任，他已要求警方配合檢方儘速釐清真相與檢討，市府也連絡醫療體系，請林口長庚醫院全力協助搶救館長的傷勢。並說身為首長雖無法讓案件不發生，但是案件發生後要快速破案，釐清事實真相，有效遏止犯罪，希望快速壓制犯罪，預防犯罪是新北市治安最大的方向，要繼續為這個目標努力加油。

    館長陳之漢凌晨在新北市林口遭歹徒連開3槍，消防救護員為他救治期間，不斷哀嚎。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

    館長陳之漢凌晨在新北市林口遭歹徒連開3槍，消防救護員為他救治期間，不斷哀嚎。（記者吳仁捷翻攝自臉書）

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