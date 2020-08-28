館長中槍疑「道上手法」 黃國昌PO案發影片：絕非只是警告

館長今日凌晨在自家健身房前遭歹徒連開3槍。（記者吳仁捷翻攝）

2020-08-28 11:44:54

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今日凌晨在林口自家健身房前，遭歹徒連開3槍，引起社會譁然。對此，時代力量前立委黃國昌在臉書提出5項疑點，認為真正原因應該不單純，更PO出案發時的影片，表示這絕非是警告。

館長今日凌晨在林口自家健身房間，遭歹徒連開3槍，開槍的23歲劉姓嫌犯在案發後十分鐘內投案，警方研判，開槍歹徒疑似就是日前涉嫌性騷擾館長的劉嫌，因私怨從「館粉」變成槍擊嫌犯，今日凌晨借酒壯膽，趁館長離開健身房時開槍。

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館長在中槍時也開直播，只見他當時倒地，在消防員檢傷、包紮時不斷哀嚎；館長右上臂、右大腿及右小腿各中1槍，意識清楚，緊急送往林口長庚救治。

館長受槍擊事件引起社會譁然，對此黃國昌也在臉書祝福館長平安，更直言從這個犯罪套路來看，原因應非新聞報導所述單純，呼籲檢警應深入追查真正的犯罪結構。黃國昌也點出5疑點，指出劉嫌「本有會員資料何需肉搜」、「住台北遠赴林口入會健身」、「短期內立即製造衝突退費」、「道上手法開槍四肢警告」、「立即親赴警局投案」。

黃國昌也PO出案發當時的監視器錄影畫面，指出從畫面上來看，根本就是直接朝剛上車的館長連開數槍，只是幸好，沒有擊中要害。黃國昌說，這個畫面清楚呈現，歹徒開的數槍絕非只是警告。

黃國昌列出5點犯罪套路，認為案情不單純。（圖擷自黃國昌臉書）

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