館長中彈脫險 北院還有這兩案等他

館長今中彈幸無大礙。（資料照）

2020-08-28 12:58:28

〔記者溫于德／台北報導〕健身網紅「館長」陳之漢，今晨在林口他開設的健身房前，遭劉姓健身會員連開三槍，幸無大礙。另館長過去曾公開嗆嗆罵吳宗憲「呷洨（吃精）」等語挨告，尚由台北地院審理中。至於另件館長酸公民老師羅文是「螺紋保險套」案，台北地院下週四下午3點前將安排雙方調解，後再開庭審理。

吳宗憲去年8月先說「某些網紅是屁孩」，館長後來開直播反嗆吳宗憲「本土天王，幹XX」、「你前輩，幹XXXX勒」、「你什麼X」等語，被依妨害名譽罪嫌起訴。

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北院6月8日首開時，館長認罪並願意道歉，但他也說，若非吳宗憲先罵他，他不會回嘴，且「吳宗憲說網紅沒資質，罵我們是個屁，這種言論卻要我吞？」上月29日二度開庭，館長依然承認辱罵吳，但再度強調吳先罵人，他才出口反擊，「吳宗憲罵人雖都不帶髒字，但不代表他說的就是對的，我只是多說了一句『呷X』，偵查時檢察官跟我說這句話犯規，我也就認了」。

但吳宗憲委任律師表示，吳沒有和解意願，同時附帶民事求償100萬元。

法官接著提議以附條件緩刑的方式以啟自新，並提議附帶公益捐款10萬元條件，同時命館長於2年緩刑期間內不得辱罵吳宗憲。館長說他可以馬上捐，也承諾會克制對吳的言論。

法官庭末勸諭館長，並非要求館長在緩刑期間不能講到吳宗憲，但建議他可學吳宗憲罵人不帶髒字，避免惡言相向，「開直播罵人雖然暢快，但還是要顧及對粉絲的教育意義，適度諷刺也能表達想法，不須動輒爆粗口講髒話」。

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