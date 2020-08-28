館長中槍開刀8小時 林口長庚：狀況穩定未中要害

林口長庚外傷骨科主任周應照說明館長傷勢。（記者陳薏云攝）

2020-08-28 12:02:37

〔記者陳薏云／新北報導〕知名網紅「館長」陳之漢在今日凌晨2時多，步出自家健身房「成吉思汗」林口館時，突遭劉姓槍手襲擊，身中3槍，緊急送醫開刀，目前已歷經8小時，今上午11時許，林口長庚醫院副院長簡榮南及主刀醫師周應照出面說明傷勢，表示手術順利完成，傷勢未中要害，入院時不斷詢問「我還能運動嗎？」

據了解，陳之漢全身3處槍傷，右手臂1發槍擊穿透傷（子彈穿透手臂後，再擊中右大腿）、右大腿1槍（粉粹性骨折，彈頭卡在腿內）、右小腿1槍（彈頭穿著卡在右腳踝）；由於兩發子彈卡在右大腿、右腳踝，院方緊急開刀取出卡彈，歷經9小時開刀手術，目前已住院療養，無生命危險。

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簡榮南表示，陳先生被警消送進醫院時，生命徵象穩定，且意識相當清楚，經醫療人員極力搶救開刀，於稍早已經完成手術，住院休養。

另外外傷骨科主任周應照為陳之漢此次手術的主刀，他表示，今凌晨3時許，自己剛好值班，陳之漢送進院時意識清楚，但身上多處外傷，因此當下研判需要立即開刀治療，陳之漢也不斷詢問醫生「我還能運動嗎？」

周應照表示，因為肢體上確實有傷口及骨折的情形，因為陳先生的職業，希望盡可能讓傷害降到最低，整體上手術很順利，開刀過程中看到骨骼及肌肉都是很健康的，因此我們有信心能往好的方向發展。

周應照說，只要陳先生能捱得住前幾天，如果狀況許可，一個多禮拜應該可以出院，半年積極復健可回復正常肌肉載重狀態。「陳先生進醫院時，一直不斷強調自己的職業，希望醫生能夠協助，讓他能繼續運動。」周也表示，陳之漢的家屬情緒都相當穩定，經聆聽病情後也沒有太大的情緒，只希望醫院能全力協助其治療及復健。

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