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    首頁　>　社會

    館長身中3槍2卡彈 手術搶救中

    陳之漢今天凌晨在成吉思汗健身館林口館離去時，遭劉姓槍手開槍。（記者吳仁捷翻攝）

    陳之漢今天凌晨在成吉思汗健身館林口館離去時，遭劉姓槍手開槍。（記者吳仁捷翻攝）

    2020-08-28 05:56:14

    〔記者吳仁捷／新北報導〕館長陳之漢今天凌晨遭劉姓槍手開槍伏擊中彈，送至林口長庚，目前仍在搶救，據了解，院方開刀前向家屬說明，館長身上右手臂、右大腿及右小腿各中一槍，身上多處彈孔，造成槍擊穿透傷，目前仍在開刀取出卡彈。

    據了解，陳之漢槍傷部位為，右手臂1發槍擊穿透傷（子彈穿透手臂後，再擊中右大腿）、右大腿1槍（粉粹性骨折，彈頭卡在腿內）、右小腿1槍（彈頭穿著卡在右腳踝）；由於兩發子彈卡在右大腿、右腳踝，院方緊急開刀取出卡彈，目前仍開刀搶救中，生命徵象穩定。

    館長陳之漢今凌晨遭開槍中彈，院方檢出他身中3槍，兩槍卡彈，目前緊急開刀搶救。（記者吳仁捷翻攝自館長臉書）

    館長陳之漢今凌晨遭開槍中彈，院方檢出他身中3槍，兩槍卡彈，目前緊急開刀搶救。（記者吳仁捷翻攝自館長臉書）

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