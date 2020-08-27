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    都是「思思」幹的？酒店妹被打到臉腫 她控：一句道歉都沒說

    酒店妹「思思」（見圖）涉嫌策劃勒贖林姓前男友300萬元，雖然否認涉案，卻又傳出被另一名酒店小姐指控2年前介入感情、還撂人圍毆，官司至今未了。（資料照，記者王捷翻攝）

    酒店妹「思思」（見圖）涉嫌策劃勒贖林姓前男友300萬元，雖然否認涉案，卻又傳出被另一名酒店小姐指控2年前介入感情、還撂人圍毆，官司至今未了。（資料照，記者王捷翻攝）

    2020-08-27 18:19:04

    ［記者王捷／台南報導］台南市酒店妹「思思」涉嫌策劃林姓前男友勒贖300萬元，雖然低調駁斥、否認涉案，但警方抽絲剝繭過程中，又傳新的受害者！酒店小姐「寶寶」指控，思思介入她的感情，還把她騙出來找一群人圍毆，甚至用上各種「摔角」招式輪番修理她，打到她內褲外翻，嘴巴也被打到腫得像香腸，還把影像PO上網任人訕笑，她已提告，但至今思思連一句道歉都沒說，和解金6萬元也不給。

    據了解，「思思」的林姓前男友8月4日被7、8個惡煞綁走押到一間鐵皮屋，用手機出示幾張手機、耳機的照片，指稱是他的「詐賭工具」，要求賠償300萬元，這些照片全都是在他的車內拍攝，而這輛車除了他，只有「思思」使用，讓他嚇了一大跳，懷疑是「思思」涉嫌策劃綁架，帶頭的惡煞還恐嚇他報警也沒用，直到熟識的酒店老闆出面協調，最後簽下切結書才換得自由，但獲釋後仍不敢報案。

    據了解，林姓男子半年前賭博贏了500萬元，當時他追求的酒店妹「思思」隨即答應交往，但他覺得思思需索無度，後來不願再借錢給思思，沒想到兩人才分手，他就被人蒙眼擄走指控詐賭勒索300萬元。

    「寶寶」說，這件事發生在2年前，但至今仍活在恐懼中，很怕某天出門又被人拖去打。她說，當時她與前男友交往，但得知思思疑似跟她前男友搞曖昧，她得知後醋勁大發，透過臉書找到思思質問，沒想到，不久後她跟前男友出門時就被幾輛車攔下來，思思與另4名女子把她團團圍住，先拿高爾夫球桿打，接著把她壓在地上輪番甩巴掌、踹頭、扯頭髮、拿頭撞地板，她的前男友在一旁驚到發呆什麼也不能做，後來，疑似有路人報案，思思一群人看到警車的警示燈從遠處逼近才鳥獸散。

    寶寶指控，思思臨走前還恐嚇她，如果敢去報案，絕對會讓她在台南八大業混不下去，但後來她還是鼓起勇氣，先去驗傷，並向警方提告恐嚇、傷害與妨害自由，2年來官司還沒結束，但她一句道歉都沒有、和解金也不願意付，就這樣神隱起來。

    寶寶的家屬說，寶寶驗傷之後最嚴重的是有輕微腦震盪，這些都有證據，他找到思思要求思思道歉，沒想到思思卻嗆他「你什麼咖小」、「你又沒跟我要道歉」，我們是受害者，為何連接受道歉都要這麼卑微？希望思思能出面認錯。

    酒店小姐「寶寶」（見圖）說，2年前她被思思騙出來，一群人甩她巴掌、踹頭，嘴巴都被打到腫得像香腸，還有輕微腦震盪。（記者王捷翻攝）

    酒店小姐「寶寶」（見圖）說，2年前她被思思騙出來，一群人甩她巴掌、踹頭，嘴巴都被打到腫得像香腸，還有輕微腦震盪。（記者王捷翻攝）

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