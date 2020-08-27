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    追贓車40分鐘誤擊斃少年 警道歉判過失致死罪5月

    桃園員警劉政國（左一）曾幫助老翁平安返家。（資料照）

    桃園員警劉政國（左一）曾幫助老翁平安返家。（資料照）

    2020-08-27 10:41:02

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市員警劉政國5年前和2名同事高速追捕贓車達40分鐘後，竊車的田姓少年終於靠路邊停車，劉男以為贓車擬停車受檢擬上前盤查時，突然間發現該贓車竟又往前滑行，劉員為制止贓車脫逃，開槍誤擊斃副駕駛座的16歲徐姓少年，高等法院審理時，認罪的劉男對家屬道歉，但少年父母哭訴請求依殺人罪判處重刑；高院今維持一審判決，依過失致死罪判劉5月徒刑，可上訴。

    劉政國和徐姓少年父母均未到庭聆判，劉服務的桃園市政府楊梅分局派人到法庭聽判，他表示劉政男目前調往楊梅分局內勤服務，分局支持徐依法追捕贓車立場。

    此案源於桃園巿警局楊梅分局草湳派出所員警劉政國2016年1月22日凌晨2時，和駕車的陳姓員警、另名劉姓員警巡邏時，凌晨3時24分攔停竊車並駕駛該贓車的田姓少年，車上副駕駛座為徐姓少年，後座是謝姓少女。田姓少年起初佯裝配合受檢，卻在警方下車靠近時加速逃逸，警方自此展開達40分鐘的高速追緝。

    凌晨4時5分，田姓少年先打警示燈後將贓車停靠路邊，陳姓員警將警車停在贓車左後方，劉政國則下車到贓車的右後方並上前盤查後，因該贓車又向前滑行，劉男為制止其脫逃，便從後開槍射擊，子彈貫穿車輛右後車窗，擊中副駕駛座徐姓少年後腦，搶救後仍不治身亡。

    桃園地院審理時，劉男表示當時追逐的時間很久，該贓車係假裝停車受檢，後來又踩油門加速逃逸，他以為該車並非單純的贓車，車上不排除有槍枝或重大逃犯，因後來該贓車先停車又向前滑行，為防範該贓車脫逃才開槍，乃依溝執行職務，開槍有必要性和合法性，否認涉業務過失致死罪。

    不過，合議庭認定田姓少年駕該贓車僅欲逃緝警方追捕，並未攻擊或衝撞警方，劉男開槍已逾必要程度，倗業務過失致死罪判劉5月徒刑，得易科罰金15萬元。檢方認為判太輕，提起上訴。

    高院審理時，劉男對被控犯罪事實不爭執，他對家屬感到很抱歉；不過，徐姓少年父母指控劉男說謊掩飾殺人罪刑，且未朝輪胎開槍，反而是近距離隔著車窗槍殺兒子，認罪只是為了減輕刑度，請求從重量刑，「希望兒子這次事件是最後一件」。

    高檢署表示，劉男使用警械不當，已逾越必要程度，建請對劉男加重判刑。高院認定，劉雖是追捕贓車，但開槍誤擊徐姓少年傷重不治，其用槍不當，已逾必要程度，仍判他5月徒刑，可易科罰金15萬元。

    至於民事部分，徐家訴請國家賠償，桃園地院認定，徐姓姓少年明知開車的田姓少年為未成年，乃無照駕駛，卻仍願意搭乘，應負擔三成過失責任，今年七月判桃園市政府、桃園市警局應連帶賠償148萬元，可上訴。

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