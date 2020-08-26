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    首頁　>　社會

    黃健庭被控涉貪 最高法院依逃漏稅捐罪判2月確定

    前台東縣長黃健庭（見圖）被控立委任內貪污收回扣，今被最高法院依違反稅捐稽徵法中逃漏稅捐罪判刑2月，得易科罰金確定。（資料照）

    前台東縣長黃健庭（見圖）被控立委任內貪污收回扣，今被最高法院依違反稅捐稽徵法中逃漏稅捐罪判刑2月，得易科罰金確定。（資料照）

    2020-08-26 16:05:51

    〔記者溫于德／台北報導〕國民黨前台東縣長黃健庭被控2004年擔任立委期間，收受藥商208萬元回扣並做假帳逃漏稅，但歷審都認定他不構成貪污罪，不過違反商業會計法、稅捐稽徵法，高等法院更一審考量本案審理已逾10年，依速審法、罪犯減刑條例兩度減刑後，2018年10月判刑5月。最高法院今依違反稅捐稽徵法中逃漏稅捐罪判刑2月，得易科罰金確定。

    台北地檢署2008年起訴指出，黃健庭於2004年至2007年擔任立委期間，涉嫌利用立委職權收受藥商208萬元回扣，關說退輔會榮民醫院將特定藥品列為常備用藥，還遊說衛生署（衛福部前身）與健保局提高藥價。

    此外，黃健庭另涉提供不實發票給3家藥商，或提供人頭讓藥廠員工做薪水假帳，藉以核銷回扣，增加營運成本以減少營業稅，依違背職務受賄、商會法不實核銷、稅稽法逃漏稅捐等罪嫌起訴黃，求刑10年。

    台北地院一審認定黃健庭不構成貪污罪，但違反商會法與稅捐稽徵法，輕判1年，減刑為6個月；高等法院二審維持一審不構成貪污罪認定，依同法條判黃5月徒刑；不過最高法院撤銷發回，高院更一審2018年10月判決，仍認定黃健庭不成立貪污罪，依同法條論罪，並考量本案審理已逾10年，依速審法、罪犯減刑條例兩度減刑，判刑5月，得易科罰金。

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