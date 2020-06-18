蔡英文明提監委名單 院長陳菊 「黑馬」黃健庭任副院長

蔡英文總統將提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼首屆國家人權委員會主委。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-18 21:14:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕新一屆監委提名名單，總統府明日將正式公布。蔡英文總統將提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼首屆國家人權委員會主委，據指出，其中兼任監院「國家人權委員會」委員的七名監委被提名人名單已敲定，包含四位新任監委以及三位現任監委。

陳菊兼首屆國家人權委員會主委

至於監察院副院長則將提名前台東縣長黃健庭。黃曾擔任2屆台東縣長，也是前鴻海董事長郭台銘去年參加總統選舉國民黨初選時的副手口袋名單。蔡總統這項人事布局，顯示在新一屆監院名單的跨黨派思考。

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總統府將於明日下午公布新一屆監委提名名單，由擔任「第六屆監察委員提名審薦小組」召集人的前副總統陳建仁在總統府召開記者會說明，新提名監委名單並將於月底送立法院臨時會行使同意權。

第五屆監察委員任期將於七月三十一日屆滿，第六屆監察委員應於八月一日就職。

蔡英文依據監院組織法相關規定，將提名監察院第六屆院長、副院長、監察委員人選計廿九位。

據指出，其中兼任「國家人權委員會」委員的七位名單有四位新任監委，以及三位現任監委。包括婦權工作者紀惠容、為殘障弱勢代言的前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等四位新任監委，以及三位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇等。

至於現任監委包括趙永清、林盛豐 等也確定繼續獲得監委提名。而前教育部次長范巽綠也獲提名新任監委。

前台東縣長黃健庭以「台東不一樣?9年翻轉台東的故事」為題演講。（資料照，記者簡榮豐攝）

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