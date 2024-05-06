「88會館」負責人郭哲敏5千萬交保檢抗告成功 最快明重開羈押庭

高等法院認定，郭哲敏（見圖）、張旭昇均有逃亡之虞，且勾串共犯、證人之虞，尤其張有對人實施私行拘禁、傷害等「前科」，今撤銷原裁定，發回新北地院更為裁定。（資料照）

2024/05/06 15:41

〔記者楊國文／台北報導〕「88會館」負責人郭哲敏被控洗錢217億，日前獲新北地院裁定5千萬交保，並須配戴電子腳環予以監控，及限制出境、出海、住居，至於親信張旭昇則被僅諭知30萬交保，不過檢方認為，兩人有逃亡、勾串滅證之虞，提起抗告成功，高等法院認定，郭、張均有逃亡之虞，且勾串共犯、證人之虞，尤其張有對人實施私行拘禁、傷害等「前科」，今撤銷原裁定，發回新北地院更為裁定。

高院下午已指派專人將卷證送往新北地院，估計，新北地院最快明將重開羈押庭。

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高院裁定指出，依據郭哲敏、張旭昇供述內容、各該證人證述及卷內客觀事證，郭、張2人涉犯銀行法第125條第1項後段的非法經營國內外匯兌業務等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上徒刑之罪，且有逃亡事實，並有事實足認有與共犯、證人串證之虞，而且本案尚有多名證人待調查。

高院也指出，其中，張旭昇更曾對證人實施私行拘禁及傷害，經判決有罪確定，新北地院原裁定未具體說明何以郭、張2人遵守其主文所諭知的條件，即可達原先羈押所欲達成避免串證的目的，而且原裁定對張旭昇諭知交保金額僅30萬元，似不符比例原則，綜合認定，檢察官抗告有理由，因此撤銷原裁定，並發回新北地院更為裁定。不得抗告。

檢方在郭哲敏獲5千萬元、張旭昇獲30萬元交保後，不服裁定提起抗告指出，郭哲敏境外資產雄厚，也有投資柬埔寨土地、泰國曼谷房產等等，有絕對財力潛逃，至於張旭昇國外有龐大事業，對於出境和國外生活非常熟悉，有極大機會再次潛逃，加上兩人財力雄厚，法官諭知各以5千萬及30萬交保，金額顯然過低，無法達到阻止兩人棄保潛逃，提起抗告。

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