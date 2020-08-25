七夕情人節中市警局粉專「賞人巴掌」？ 議員：一點都不好笑

慶祝七夕情人節警察不想被閃光賞巴掌？台中市警察局的粉絲專頁挨批。（圖：陳世凱提供）

2020-08-25 12:58:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天是七夕情人節，臉書各大粉專也都發文祝福，台中市議員陳世凱卻發現，台中市警察局的粉絲專頁「TCPB局長室」發文竟以警察賞人巴掌的圖片突顯警察人員巡邏被閃光的無奈反諷，陳世凱批這種幽默反傷警察形象，非常不合適；不過，在陳世凱批評之後，粉絲專頁火速撤圖，僅保留原發文。

陳世凱說，七夕情人節明明是祝福天下有情人節日，卻發現台中市警察局的粉絲專頁「TCPB局長室」昨天發出一張戴墨鏡的警察賞一名開口說「明天是情…」的民眾巴掌，圖旁還標示掌巴掌的警察回說「情什麼，是七娘媽生啦！」；圖旁另標示「情人節巡邏必備防閃光墨鏡」字眼。

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粉絲專頁小編還發文指「明天就是一年一度的七娘媽生囉～才不是什麼七夕情人節咧」、「閃光退散」、「有考慮過巡邏還被放閃的感受嗎」、「嗚嗚嗚」等。

陳世凱說，其實逢年過節，各大臉書小編發揮創意慶祝、祝福，都無可厚非，但還是必須考量內容適不適合，他擔憂台中市警察局的粉絲專頁「TCPB局長室」自以為幽默，卻賠上警察形象，就一點都不好笑了。

他說，警察的形象是在守護市民免於犯罪，杜絕暴力、傷害等行為。臉書卻發文因為情人節不想被放閃，於是甩人家一巴掌，恐怕會有誤導大家對看不順眼的事情直接以暴力解決的意象。

陳世凱說，這種作法無法建立警方親民的形象，更可能會破壞執法機關的威信，台中市警察局還是應該研究檢討一下，這樣的發文是否妥適。

不過，就在陳世凱今日近午公開譴責小編附上的圖太暴力後，「TCPB局長室」約在中午12點半火速撤除爭議圖片僅留下原發文內容。

警察局表示，該貼文是以網路常見的蝙蝠俠漫畫梗圖為基礎進行二創改編，是以幽默手法加上民間宗教信仰，表達對於七夕情人節的不同觀點，並無暴力意涵。對於外界意見，警局虛心接受，未來貼文將更審慎考量。

陳世凱說，該文是昨晚發出，已在網站上放置10餘小時，相信應該有不少人看到，樂見警局粉絲專頁從善如流，但更盼警察局留意這種小細節，恐造成民眾對警察的負面觀感，得不償失。（13:01更新）

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