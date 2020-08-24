8/24 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台北市！

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-08-24 22:08:29

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）日晚間開獎的第109000203期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由台北市大安區敦化南路二段63巷50號的「盛億企業社」開出；第109000068期威力彩、第109000203期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第109000068期威力彩中獎號碼為「05、24、28、29、31、33，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共52注中獎，每注可得2萬元；伍獎共267注中獎，每注可得4000元；陸獎共2424注中獎，每注可得800元；柒獎共3819注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬498注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬1206注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5464注中獎，每注可得100元。

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第109000068期38樂合彩中獎號碼為「05、24、28、29、31、33」。五合摃龜；四合共11注中獎，每注可得6萬7500元；三合共234注中獎，每注可得5750元；二合共3049注中獎，每注可得750元。

第109000203期雙贏彩中獎號碼為「01、05、07、08、09、13；15、18、19、20、23、24」。頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共156注中獎，每注可得500元；肆獎共1984注中獎，每注可得100元。

第109000203期今彩539中獎號碼為「13、14、28、31、35」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共225注中獎，每注可得2萬元；參獎共7220注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8289注中獎，每注可得50元。

第109000203期39樂合彩中獎號碼為「13、14、28、31、35」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共224注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7972注中獎，每注可得1125元。

第109000203期3星彩中獎號碼為「056」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000203期4星彩中獎號碼為「1255」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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