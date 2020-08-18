原以為只中小獎！錢包發現舊彩券 他一查驚中2230萬

中獎男子居住在墨爾本伍德東 （Burwood East），約兩週左右就會去買一次彩券，不過近來因較忙，已經一個月沒有購買彩券。日前他再次購買彩券時，發現錢包中於7月18日購買的「TattsLotto」舊彩券還沒兌獎，一查詢後就聽見中獎的聲音。（彭博）

2020-08-18 16:56:55

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一名男子今年7月購買了一張彩券後，一直放在錢包忘記兌獎，日前他發現這張舊彩券並在彩券行查詢，立刻聽到中獎的聲音。他原本以為只是中小獎，仔細一看後，才驚覺中了頭獎105萬3905.78澳元（折合台幣約2230萬元）。男子也開心地表示，將用這筆錢來購買一棟夢想中的房子。

綜合外媒報導，中獎男子居住在墨爾本伍德東 （Burwood East），約兩週左右就會去買一次彩券，不過近來因較忙，已經一個月沒有購買彩券。日前他再次購買彩券時，發現錢包中於7月18日購買的「TattsLotto」舊彩券還沒兌獎，一查詢後就聽見中獎的聲音。

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男子表示，本來以為只是中了20澳元（約新台幣423元）小獎，沒想到卻被店員告知中了頭獎。

男子透露，能成為富翁的感覺非常棒，回家後，他立刻買了蘭姆酒和可樂慶祝。他並稱，將用獲得的錢來尋找夢想中的房子，並將剩餘的錢存入銀行。他也說，由於疫情，現在無法外出看房，但他已經透過網路開始物色房產，並準備在疫情結束後就去買房。

中獎彩券行的老闆則表示，很高興是本地人和他接手彩券行以來、3年來固定消費的忠實客戶中獎，也祝福他未來一切順利。

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