開法拉利卻繳不出9萬豪宅租金 前法官怒告房客詐欺

台北地檢署原處分不起訴，該名法官不服提再議，北檢重啟調查後仍認定全案屬民事糾紛，仍不起訴。 （記者陳慰慈攝）

2020-08-24 16:21:44

〔記者陳慰慈／台北報導〕高等法院一名前法官，將位於台北市信義區的豪宅，以每月9萬元租金，租給李姓女子及其曾任某台北市議員助理的翁姓老公，該名法官指控，2人付了4個月租金後就藉故拖延房租，認為李女開法拉利、背名牌包，故意讓他相信其有能力租房，怒告夫婦詐欺，台北地檢署去年12月處分不起訴，這名前法官不服提再議，北檢重啟調查後，仍認定全案屬民事糾紛，今再處分不起訴。

前法官控訴，2018年間，李女與他簽下租約，租期從2018年5月至今年4月，月租金9萬元，押金2個月，李女第一個月付了包含租金共27萬元，未料2018年9月開始，李女就以外匯投資買賣的資金尚未匯入等為由，拖延繳付房租，他認為，李女開法拉利名車、使用名牌包，又誆稱在中國、日本有資產，致使他誤信夫婦有能力租屋，直到他向法院聲請強制執行，才發現夫婦名下無財產可扣押，去年2月怒告夫婦詐欺，積欠他租金加違約金共58萬元。

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庭訊時，李女辯稱，租約是她跟該名法官簽的，與老公無關，沒錢付房租是因投資外匯的錢尚未匯入；翁男則說，2018年10月就與李女離婚，沒住在那裡，此事與他無關，否認詐欺。

檢方認為，2人租屋後仍持續支付租金好幾個月，難認有施以詐術，認定全案為民事糾紛，今仍予2人處分不起訴。

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