五十二甲溼地爭議越演越烈 地主闖環團住家「對話」嚇壞全家老小

宜蘭縣惜溪聯盟召集人康芳銘（右），今下午赴派出所報案。（記者張議晨攝）

2020-08-24 15:22:14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭五十二甲溼地爭議越演越烈，今地主代表、五十二甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎突然闖入宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘住家，號稱要與環團「對話」；邱突如其來舉動嚇壞康芳銘一家，下午赴派出所報案，邱則喊冤，稱是誤會一場，他僅是希望與環團坐下來對談，他也當面致歉，若要提告他尊重對方。

邱錫奎在五十二甲溼地經營休閒農場，但被檢舉違反農地使用相關規範，2公頃土地僅有2處溫室是「合法」建物，其餘設施都未依法規申請；另，休閒農場也未獲得縣府核定，卻對外售票營運，縣府會勘後認定違法，要求邱在9月底前完成改善。

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邱錫奎事後質疑環團有針對性，8月20日大動作澄清農場狀況，強調外界批評是不符事實，宣布要辭去宜蘭縣政顧問一職，並成立監督環保聯盟，要檢視環團言行。

今上午邱錫奎先赴荒野保護協會的辦公室，但因協會在外舉辦活動，邱吃上閉門羹後，轉赴康芳銘住家，上午10時許見大門未上鎖就進入屋內「對話」。

康芳銘被邱突如其來舉動嚇到「你怎麼會有我家住址？」康芳銘說，當時屋內有他母親、3個小孩，突然一名「陌生人」入屋，都被他嚇壞。

康芳銘指出，雙方事後坐下對談，他也向邱表示，環團針對的都是營建署的保育利用計畫，並非針對特定人士的農場；溼地保育利用計畫還未通過，卻有人進行開發，邱的行為也被縣府指違規使用，來拜訪他們完全找錯對象，若未來濕地有違法開發行為，站在保護濕地立場，他們都會揭露，並非針對邱個人。

今下午康芳銘也在兩名環團夥伴的陪伴下，到宜蘭市民族派出所報案；康芳銘說，邱離開前端詳他們住家，強調若有人檢舉他的農場，他也要檢舉住家是否有違建，宛如「報復性檢舉」，至於是否對邱提告，康則保留「還要再討論」。

對此，邱錫奎喊冤，他帶著生態米禮貌性拜訪，雙方交流意見20分鐘，各自表達立場，所有過程應有錄影為證，過程相當平和，兩人離開時還握手點頭致意。

他強調，整個過程是「誤會」，他一直希望與環團對話，也邀請環團參與他9月舉辦的研討會，並沒有威嚇語氣，若有不夠禮貌的地方，他表示歉意。至於提告，他予以尊重。

地主代表、五十二甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎今上午進入環團代表家中，事後他澄清是拿著生態米禮貌性拜訪，雙方誤會一場。（記者張議晨翻攝）

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