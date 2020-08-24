台中刈包店老闆鐵鎚擊殺員工 判刑15年定讞

台中市「阿賢烤肉刈包店」老闆黃國芳（改名黃冠通），持鐵鎚打死林姓男員工，二審判黃男徒刑15年，最高法院今駁回上訴定讞。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

2020-08-24 12:24:55

〔記者張文川／台北報導〕台中市「阿賢烤肉刈包店」老闆黃國芳（改名黃冠通），3年前不滿曾經向他調頭寸的林姓男員工，以工作抵債一個多月就堅持要離職，黃憤而持鐵鎚狂打林男幾十下致死，伴屍15小時後才到派出所報案謊報林男趴著睡覺「叫都叫不醒」，員警驚見死者林男頭部重創死亡，他才供稱與林男互毆後良久發現他已傷重死亡；一審依殺人罪判黃無期徒刑，二審改認定他是間接故意，且構成自首減刑要件，改判15年，最高法院今駁回上訴定讞。

判決指出，死者34歲林男於2017年初，與黃的另一位員工發生行車糾紛，黃國芳居間協調，同年2月達成林賠償60萬和解，並讓林從4月起到他店裡工作抵債，同年5月2日和解金又抬價至130萬，林無力償還，黃老闆先借30萬給林男。

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林母同年5月中先幫兒子還清30萬元給黃，林男同年5月17日上午8點多到店，向黃提出辭職，黃希望林待到他找到新員工接手後再走，但林堅持當天離職，雙方爭吵。

黃認為林男未感念他耗費心力幫忙協調債務，還幫他調解另一件和傳播小姐的性騷擾糾紛，也不體恤老闆經營上的困難，憤恨之下持店內一柄37公分長的鐵鎚，連續重擊林男頭、胸、腹、背與四肢等全身各處共幾十下，林男不支趴臥在工作桌上一動也不動，法醫事後研判死亡時間是當天中午。

林趴著不動之後，黃未報警也未送醫，直到當晚10點多才到派出所說林昏睡不醒，員警到場查覺可能是他殺後，黃才改稱與林互毆。

法院審理時，黃拿出他傷痕累累的照片辯稱，兩人互毆衝突時他也掛彩，並稱照片是案發後2天所拍攝，但法官發現警方現場蒐證的影片和照片中，黃是短髮，且黃當時稱自己未受傷，而黃事後自提的照片卻是中長髮還有瀏海，因此不予採信。

一審台中地院認定黃手法兇殘，有殺人的直接故意，犯不知悔悟還狡辯，雖符合自首，但被害人家屬未原諒他，要求一命償一命，因此判處無期徒刑、褫奪公權終身。

二審時黃男主張他主觀上是要傷害林，無意殺林，且是酒後臨時起意，還稱是林先用辣椒醬瓶子、丟椅子攻擊他，他才反擊，對方不動之後，他就停手了。

但台中高分院認為，黃以鐵鎚重擊林數十下，林昏迷後，黃長達15小時未將他送醫，可見就算林死亡也不違背黃的本意，認定黃有殺人的間接故意，加上考量他自首，因此改判15年有期徒刑。

最高法院今認定二審判決已充分說明犯罪事實的認定、法條的適用、量刑的依據，沒有違誤法令之處，駁回上訴，全案定讞。（15:05更新）

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