21歲就組詐團狠削數十人 警逮8嫌

陳嫌虛設的投資網路平台。（記者劉慶侯翻攝）

2020-06-20 11:15:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕由21歲陳姓男子成立的「假投資、假博弈」的詐騙集團，運作僅一個月就獲利數百萬元，有名男子就遭詐騙高達250萬元。台北市刑警大隊偵一隊經鎖定即時破獲。

警方指出，陳姓主嫌利用帥哥美女照和理財廣告作餌，引誘民眾加入好友，再利用虛偽的理財管理等線上平台，跳轉各虛設的博弈網站，誆稱投入資金即可保證獲利，直到被害人想領回獲利卻無法提領，網站也無法連線。

請繼續往下閱讀...

警方表示，僅高中學歷的陳嫌，由於曾在詐欺集團工作，在了解各流程和詐術後，便自立門戶，住豪宅、出入名車代步，也藉由此廣吸納年輕人進入他的集團下充當幹部成員。

警方調查，陳嫌是先在網路打出「投資理財」廣告吸引注意，待對方透過臉書加入後，再進一步誘騙加入虛構的投資LINE群組，隨後由詐騙集團成員假冒投資是高級會員，在群組內塑造賺大錢的假象。

陳嫌集團待取得被害人信任後，手下便開始以「投資教授」、「美女投資達人」等身分出現，要求對方註冊虛設的「克萊夫曼數位科技」投資平台，內含投資國際貨幣、虛擬貨幣、權證指數及博弈賽事等虛設的網頁，誆稱他們可以帶領破解網站數據，獲取高額報酬率。

初始，陳嫌等人會讓被害人獲得小額利益，讓對方誤信真的可以藉此發大財，再來便要求對方投入大筆資金。一旦被害人投注全部資金，便會遭詐騙集團封鎖，被害人發覺有異時已來不及。

案經刑警大隊偵一隊蒐證，前往新北市蘆洲區查獲以陳嫌等共8人，查扣電腦主機15台、手機11支、wifi分享器7台及詐欺講稿等相關贓證物。

警方初步清查受害人達數十人，全案詢後依組織犯罪、詐欺等罪嫌，解送新北地檢署偵辦，警方將擴大查處幕後不法集團成員。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳嫌虛設的投資網路平台。（記者劉慶侯翻攝）

陳嫌虛設的投資網路平台。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法