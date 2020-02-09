正義何在？竹聯詐團主嫌在押 被害人房產遭共犯法拍

翁婦辛苦替人剪髮一輩子，好不容易在台北市忠孝東路五段買了現值1900多萬的房子，想不到被詐騙集團騙到拿去抵押借錢，落得被法院查封，只能與老公與兒子在外租屋。（記者林嘉東攝）

2020-02-09 05:30:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕囂張竹聯幫詐團竟把法院當成犯罪工具，主嫌的手下小弟公然拿著當初被害人被騙簽下的借貸書，向法院聲請拍賣多名受害人的數千萬元房產！

黨羽在外趴趴走繼續騙 趁檢方偵辦期聲請執行

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基隆檢警偵辦以竹聯幫組長許顥翰為首的靈骨塔投資詐騙集團，去年10月雖成功將許男等4名主嫌聲押禁見獲准，未料許的旗下黨羽竟趁檢方偵辦期間，拿著翁婦等被害人簽具的「消費借貸契約書」作為執行名義，向法院聲請查封拍賣翁婦等人房產，相關程序正進行中。據悉，類似受害人至少5人，相關房屋價值數千萬元。

翁婦的兒子昨痛斥，當初母親的百萬元積蓄被騙光，現已無現金提供擔保，如果未能及時阻止，他們價值約1900多萬元房產就要落得被法拍的命運。

檢警追查，許顥翰集團前年虛設公司，從不詳管道取得手上持有靈骨塔位的年長者資料，分飾靈骨塔買賣仲介、葬儀社老闆、金主等不同角色，佯稱有管道可將老人家手上的靈骨塔位高價脫手。

集團故意高估持有人的塔位價值，騙被害人先支付40%交易稅金，再騙稱可幫被害人以託管或信託方式交易達到節稅，要被害人另支付6%手續費；詐得手續費後，又以投資骨灰罐可獲利翻倍，慫恿被害人擴大投資。

被騙到拿不出現金擔保 剪髮一輩子買的屋 沒了

待被害人被騙到身無分文，則以金主身分出現，表示願意借錢給被害人繼續投資，要被害人將名下不動產設定抵押借錢，除了騙錢，還要再騙房地，把被害人榨乾為止。

基隆檢警去年逮捕26歲許顥翰等15人，將集團核心許男、陳威翰、盧啟傑、邢是為4人聲押獲准，初步清查被害人達60多人，被騙款逾2億元。

據悉，有主嫌的手下黨羽疑獲交保後，大膽地繼續犯罪，拿著借貸書聲請法拍翁婦等至少5人的房產。

翁婦泣訴，她有12個靈骨塔位，當初以120萬元購得，在押的陳威翰告訴她有買主要以360萬元跟她買，但要先付交易稅金，讓她掉入陷阱。除了被騙走100萬元，後來還拿出土地、建物所有權狀，當著公證人的面與金主簽立「消費借款契約書」，並把房產設定抵押的1900萬元拿去投資。

許的黨羽日前持借貸書向基隆地院民事執行處聲請查封翁婦的台北市忠孝東路五段房產。

檢警擴大追查

翁婦的兒子說，媽媽連續受害，情緒低落已罹病；他說，母親辛苦替人剪髮一輩子賺來的辛苦錢，如今積蓄沒了，房子也被查封，被迫在外租屋。

對於詐團的後續犯行，檢警表示已擴大追查中。

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