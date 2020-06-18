為愛盲目 女大生替男友下藥迷昏閨密性侵得逞

吳姓女大生與年長她16歲的沈男交往，有性侵害前科的沈男，一人飾演二角，化名透過臉書傳訊息給吳女，指沈男有生命危險的厄運，必須由吳女幫忙與其他女人性交，才能化解厄運，被愛情沖昏頭的吳女，遂誘騙閨密小芳一起喝酒，並在小芳飲料中下藥讓沈男性侵得逞。（示意圖）

2020-06-18 14:38:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕為愛盲目！吳姓女大生與年長她16歲的沈男交往，有性侵害前科的沈男，一人飾演二角，化名透過臉書傳訊息給吳女，指沈男有生命危險的厄運，必須由吳女幫忙，與其他女人性交，才能化解厄運，被愛情沖昏頭的吳女，遂誘騙閨密小芳（化名）一起喝酒，在小芳飲料中下藥，讓沈男性侵昏睡的閨密，她還在旁幫忙脫閨密的褲子，擺平閨密的雙腿，兩人於二審時賠償小芳110萬元，台中高分院認為小芳因愛盲目，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，判處徒刑3年8月，沈男判刑8年6月，可上訴三審。

判決書指出，就讀大學的吳姓女大學生，與沈姓男友是情侶，沈男在2019年5月，於臉書化名「Hong Yi Lin」，向吳女誆稱，沈男有生命危險的厄運，必須偷拍女人洗澡，還要由吳女在旁幫助沈男與其他女人性交，才能化解厄運，吳女深信不疑，趕緊向沈男開口說此事。

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沈男假裝勉強同意，兩人遂於在去年6月2日，於吳女租屋處浴室裝攝影機，並把剛從國外返台的吳女閨密小芳當對象，吳女與小芳於當天晚間敘舊後，小芳借住吳女租屋處。

當天晚間，兩人先偷拍小芳洗澡畫面，吳女趁小芳洗澡時，在飲料中放入安眠藥，兩女再同床共眠至翌日清晨，沈男進入房間內，先用手摸小芳胸部，進一步性侵害時卻臨陣不舉，小芳還協助沈男，幫忙把小芳的褲子脫下、雙腿攤平撐開，還在旁邊把性侵害過程拍下，小芳睡夢中察覺異狀，嚇醒並拉起褲子，沈男趕緊離開房間，吳女則假裝熟睡，吳女向警方報案，尿液化驗出第三級毒品「氟硝西泮」成分，警方並於吳女手機內，還原已刪除的小芳淋浴畫面。

台中地院一審時，兩人都坦承犯行，法官認為，沈男年長吳女約16歲半，卻利用吳女愛戀他，擔心他生命安危之心而犯罪，導致小芳受摰友陷害，心靈創傷且對人的信任瓦解崩壞，依共同以藥劑犯強制性交罪判刑9年8月，偷拍身體隱私部分判刑3月，可易科罰金。

至於吳女部分，法官認為她是大學的在學學生，有相當智識程度，縱然致力追求愛情，仍不能用犯罪手段鞏固情愛，小芳竟因盲目而犯罪，且對象是摯友（閨密），考量她坦承犯行，多次道歉，依同罪名判刑7年4月，偷拍身體隱私部分判刑3月，可易科罰金。

兩人上訴二審，並共同賠償小芳110萬元，台中高分院認為，吳女坦承犯行，有悔意且態度良好，考量吳女是被沈男利用，對沈男用情甚深而犯罪，援用刑法59條，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，改判徒刑3年8月，沈男則略減輕量刑，改判徒刑8年6月，可上訴三審。

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