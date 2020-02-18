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海巡版《愛的迫降》精銳英勇永不劇終 網敲碗「海巡玄彬」亮相

海巡版「愛的迫降」介紹空中勤務總隊飛行勤務的艱辛。（圖擷自海巡署長室）

海巡版「愛的迫降」介紹空中勤務總隊飛行勤務的艱辛。（圖擷自海巡署長室）

2020-02-18 12:06:01

〔即時新聞／綜合報導〕韓劇《愛的迫降》在串流平台Netflix上熱播，近日推出大結局，故事講述女主角孫藝珍因故迫降在北韓而與玄彬戀愛的故事。近日以文宣聞名的海巡署也跟上這波熱潮，推出「海巡版愛的迫降」，介紹海巡署偵防分署空中勤務總隊飛行勤務的艱辛，除了讓民眾明白值勤辛勞，網友們也紛紛敲碗想要看「海巡玄彬」出演「海巡青春浪漫偶像劇」。

海巡署長室昨日（17）在臉書貼文，介紹「海巡版愛的迫降」。海巡署說明，海上不如陸地，一旦發生意外、病痛，四周都是不著邊際的汪洋，就如《愛的迫降》女主角迫降到陌生國度，力不從心、孤獨無援。但只要一個信號，空勤吊掛分隊就會以最快的速度前往救援，絕不丟下身陷危險的民眾。

文中也提到，去年海巡署空勤吊掛分隊與內政部空中勤務總隊，共出動了308趟的空中搜救任務，因為他們是海上待救者「能依賴的唯一奇蹟」，而海巡版「愛的迫降」將持續上映，永不劇終。

貼文一出，馬上引來許多劇迷前來留言朝聖，海巡署也留言說「關於海巡青春浪漫偶像劇，我們考慮集資中...」不過底下卻放張玄彬和施文彬「較量」，讓網友笑翻；衛服部似乎也想跟上這波風潮，留言以「冬季戀柴」提醒民眾近日要注意保暖，不過海巡署則說以業務範圍來說，衛服部似乎比較適合出演《順風婦產科》；甚至還有網友表示，如果預算不夠的話，可以邀請吳怡農以及賴品妤出演。

不過也有網友表示，如果可以的話，希望海巡版的《愛的迫降》能不演就不演，「大家都平安」，海巡署則回應，若大家都能遵守法律、注意自身及船隻安全，海巡、警察、消防就會少很多工作，而不是整天取締違規、處理案件，都忙不過來，「真心希望每天都能平安度過，大家都能幸福健康」。

海巡署長室貼文

海巡署也在底下貼出玄彬和施文彬「較量」，衛服部似乎也想跟上這波宣傳風潮，呼籲民眾注意保暖。（圖擷自海巡署長室）

海巡署也在底下貼出玄彬和施文彬「較量」，衛服部似乎也想跟上這波宣傳風潮，呼籲民眾注意保暖。（圖擷自海巡署長室）

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