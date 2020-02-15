第三人沒收程序、自首適用見解歧異 提交大法庭裁定

最高法院刑六庭就「主動供承重罪的自首規定適用」，刑五就「開啟第三人沒收程序的」等2項法律爭議，因最高法院各庭見解不一，故提交大法庭裁定，尋求統一法律見解。（資料照）

2020-02-15 20:46:09

〔記者溫于德／台北報導〕繼最高法院刑事大法庭本週三作出首件裁定，為詐欺車手仍須強制工作3年後；刑六庭今就「主動供承重罪的自首規定適用」，刑五就「開啟第三人沒收程序的」等2項法律爭議，因最高法院各庭見解不一，故提交大法庭裁定，尋求統一法律見解。

最高法院下午發新聞稿指出，刑六庭審理被告梁耀德違反毒品危害防制條例案時，發現梁耀德一個行為觸發數個罪名，其中，輕罪部分經檢察機關發覺，不符刑法自首規定，但梁耀德涉犯其他重罪部分，則在偵查機關知悉前便主動供出。

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故梁耀德主動供承重罪部分，是否適用刑法自首規定？因與最高法院先前裁判法律見解歧異，刑六提案刑事大法庭，尋求統一法律見解。

至於刑五庭審理陶然等人違反證券交易法案件，雖檢察官未聲請沒收第三人財產，但法院認為有必要，是否可依刑事訴訟法規定，依職權裁定命第三人參與沒收程序、開啟第三人沒收程序、宣告第三人財產沒收？

刑五庭評議後採「肯定說」，與最高法院先前裁判法律見解歧異，認為有統一必要，故於今年1月10日起徵詢其他庭意見，最終有6庭同意、2庭不同意刑五庭見解，故今日裁定提交大法庭裁定。

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