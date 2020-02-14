大法庭裁定：移轉土地應有部份債務 依公告現值計算遺產稅

最高行政法院大法庭今天裁定，移轉土地應有部份債務的價值，應依遺產及贈興稅法第10條第3項規定，採「土地公告現值」計算。（資料照）

2020-02-14 23:10:39

〔記者楊國文／台北報導〕「應依照土地公告現值、或市場價值，計算該移轉土地應有部份債務的價值？」為解決這項法律歧異，統一見解，最高行政法院大法庭今天（14日）做出第二件法律見解的裁定，認定應依遺產及贈興稅法第10條第3項規定，採「土地公告現值」計算。

最高行政法院指出，因日前受理遺產稅案，合議庭做出的評議結果，與之前最高行政法院不同合議庭的法律見解不同，經徵詢其他合議庭後，也出現不同見解，此承審合議庭認為有統一見解必要，因此提請大法庭裁判。

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此案是范姓婦人繼承去世丈夫3筆相牽連的遺產，台北市土地部份被國稅局依遺產及贈與稅法（遺贈稅法）第10條第3項規定，採土地公告現值計算該移轉土地應有部份債務的價值，做成遺產稅課稅處分。

范婦不服，認為多繳稅款，造成她權益受損，提起行政訴訟主張，應依遺產及贈與稅法施行細則第41條規定，移轉土地應有部份給買受人的債務，應依市場價值計算才對。

台北高等行政法院審理後，採國稅局見解，認定應採遺贈稅法第10條第3項規定依土地公告現值計算為正確，2006年3月判范婦敗訴；范婦不服，提起上訴，最高行政法院認為應採范婦主張，將全案廢棄發回北高行更審。

北高行更一審審理後，仍認定應採國稅局見解，依土地公告現值計算為正確，駁回范婦之訴；這次換成范婦不服，再次上訴最高行政法院。最高行政法院承審合議庭認為評議後的法律見解，仍之前該院合議庭判決的法律見解歧異，因此提請大法庭於今天做出裁定。

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