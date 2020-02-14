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網戀帥照「美國陸軍少將」 未婚熟女半個月被詐850萬

歹徒使用負傷照片行騙。（記者邱俊福翻攝）

歹徒使用負傷照片行騙。（記者邱俊福翻攝）

2020-02-14 18:45:17

〔記者邱俊福／台北報導〕桃園市1名林姓未婚輕熟女，上月間在臉書結識1名自稱「美國陸軍少將」的男子，被對方英挺帥照與甜言蜜語吸引，逐漸陷入情網，隨後對方以謊稱作戰英勇獲得伊拉克政府170萬美元獎金，要林女代為保管，但需先幫忙支付高額運費為由，半個月內被詐走高達850萬元台幣。刑事局預防科於今天情人節特別提醒民眾小心謹慎防愛情騙子，以免人財兩失。

同時，刑事局預防科公布今年1月1日至本月11日，網路「假交友」詐騙APP排行榜，以Facebook 63件居首，而Line 36件、Instagram 21件為第2與3名。

預防科表示，上月間，從事服務業的40歲林女，在臉書結識這名「美國陸軍少將」後，進而加LINE互相聯繫，當時男子誆稱妻子5年前意外身亡，獨力撫養17歲的女兒，勾起林女同情心理，並用英挺帥照與甜言蜜語攻勢，讓林女逐漸陷入情網，甚至由另名歹徒假冒女兒與林女聊天，營造暖爸形象。

當林女對其身分深信不疑後，再謊稱因作戰英勇獲得伊拉克政府170萬美元獎金，希望林女代為保管，要求林女先幫忙支付高額運費。

林女信以為真，半個月內陸續匯出850萬元台幣至假貨運業者指定帳戶，直到警方因清查其他詐騙案件贓款流向，發現林女也曾匯款至相關帳戶，詢問林女匯款緣由時，林女才驚覺遭到詐騙。

歹徒IG使用的照片。（記者邱俊福翻攝）

歹徒IG使用的照片。（記者邱俊福翻攝）

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