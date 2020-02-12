兄弟看惡煞一眼被砸車圍毆 不願和解住家遭潑糞

李姓被害人去年底遭惡煞砸毀的汽車。（取自爆料公社）

2020-02-12 21:21:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄一名李姓男子在《爆料公社》貼文，指去年12月6日晚間他兩個弟弟到旗山麥當勞，吃完宵夜後要過馬路取車，卻因看了路旁惡煞一眼，就被對方包圍砸車、圍毆，導致一人腦震盪、一人手骨斷，且身上多處挫傷，報案後因不接受對方和解，2月10日晚間對方竟找到他家潑糞恐嚇，李男懷疑住家被洩露，而且對方前科累累，但警察卻沒辦法將他們繩之以法。

李男在《爆料公社》貼出去年12月6日車子被砸當時的影片和車子、車窗被砸壞的照片，人及2月10日多名惡煞到他家門口潑糞的監視畫片和照片，指「看一眼就被砸車圍毆，提告後對方想用3萬6千元和解被拒，又跑來住家潑糞恐嚇！」

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李男並指控事發當下有報警，也有至警局製作筆錄，但旗山分局的承辦員警製作筆錄期間多次影響筆錄內容，一下說這個不能告，一下說沒有影片證明對方有叫囂或動手，不然就是無法證明他們每個都有動手，所以不能對全部人提告等干擾提告及筆錄過程。

除了完成筆錄及提告就跑了4次旗山分局，他弟指認出3名嫌犯，但只往上呈報2個，刑警還再次來詢問他們內容並說根本沒看到筆錄內容，不禁懷疑承辦員警或分局的行政效率有問題，以及員警立場是否有偏頗的疑慮？

提告後對方有詢問是否要以3萬6千元和解？但李男和弟弟覺得連修車錢都不夠而拒絕，沒想到幾名惡煞2月10日跑來他們家潑糞恐嚇，並很意外對方居然可以找到家裡來。

對此，旗山分局回應，盧姓犯嫌等5人因不滿李姓兄弟過馬路時要過不過且口中唸唸有詞，遂持木棍毆打及恐嚇後離開現場，經旗山分局建國派出所當日受理提告後，依被害人陳述及所提供犯嫌之交通工具影像，陸續通知盧姓犯嫌等5人到案說明，依相關程序傳訊通知相關人員到案說明後，已於2月5日依傷害、恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱、妨害自由等罪嫌函送台灣橋頭地方檢察署偵辦中。

旗山分局再指出，2月10日潑糞恐嚇案，因事後雙方和解不成，犯嫌因而至被害人住家潑糞，李姓被害人已至本分局報案，警方依規定受理並已鎖定犯嫌偵辦中，至於李男住家為何會被嫌犯所知，旗山分局則表示也不知情。

李姓被害人家門2月10日遭人潑糞。（取自爆料公）

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