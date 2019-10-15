一時衝動潑糞 恐怖女情人喊無罪遭駁回

2019-10-15 20:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化許姓女子與林姓男子曾熱戀同居，後來因故分手，但許女心懷怨懟，多次傳訊林男恐嚇「不只會潑大便，還要你們死得很難看」等語，林男不理，許女竟真的自備糞尿，趁半夜到林男家潑糞2次，造成林男住處臭氣沖天，氣得提告。經彰化地院簡易判決，許女依違反恐嚇、毀損各2罪，處以拘役90天，她不服提上訴，辯稱只是一時衝動，盼判無罪。彰化地院認為，簡易庭量刑並無失當，維持原判。

判決書指出，許女（52歲）與林男分手後心懷怨懟，於2018年7月13日傳Line訊息給林男，嚇稱「我不是只會潑大便，再讓我知道你住那，我會半夜造謗（造訪），讓你們逃都逃不了，死得很難看」等語；7月24日許女又傳訊「明年初，我調謄本，明房再沒賣，我想開門入內，全部破壞，包括地磚、馬桶、電器，再潑一桶5加侖紅漆，內外皆有，給你紅通通，好不好」等語恐嚇林男。

但許女越想越恨，於今年1月7日、11日凌晨0點多，前往林男及其母住處，以自備的糞尿，潑向林男家的鋁門紗窗及屋外掛曬的衣物，使得物品都損壞不堪用，幾經清洗，臭味揮之不散，只好丟棄。

許女上訴時辯稱，因感情糾葛造成一時衝動，才傳LINE訊息給林男，潑糞純屬洩憤舉動，沒有恐嚇及毀損故意，應撤銷原判，改為無罪。

法官認為，許女傳訊所為已提到潑糞、死亡、破壞財務及紅漆潑灑等，足使聞訊者心生畏懼，且許女潑糞後，致所有人心生陰影不願再使用，乃一般常識，怎可能不知？認定有恐嚇危害安全、毀損他人物品之故意，駁回上訴，聞持簡易庭判決，恐嚇危害安全罪共2罪，各處拘役30天，毀損他人物品罪共2罪，各處拘役30天，合併執行拘役90天，得易科罰金。

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