檢察官恐嚇幼兒園判拘40日 法界說行情是......

2019-09-10 23:19

〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮地檢署檢察官林俊佑（已免職）去年懷疑女兒遭到霸凌，衝到幼兒園嗆聲，被花蓮地院依恐嚇罪判拘40日，法界認為，恐嚇危害安全罪屬於2年以下輕罪，實務上多判拘20日，林俊佑被判40日，沒有輕縱的問題。

曾任檢察官的律師翁偉倫指出，恐嚇罪在實務上非常常見，只要是撂狠話且是能力做得到的事情，足以令對方心生畏懼，就會構成，如：「你是不是準備來地檢署，準備來進監獄，那沒問題啊」，幼兒園園長因此感到害怕，林俊佑就涉恐嚇罪。

翁偉倫表示，吵架最常構成恐嚇罪，兩造當事人在盛怒之下口不擇言，如果情節不是很嚴重，一般多判10-20日，林俊佑會被判到40日，應該是因為不承認犯行，法官認定態度不佳，才會「高於行情」；一名檢察官也認為，不認罪判40日「剛剛好」。

翁偉倫強調，恐嚇罪的成立要件一定要「能力所及」，也就是實際上可以支配操縱的行為，如果只是說出「你小心一點，出去被雷公打死」等言詞，自己能力做不到的事情，只能算詛咒，未達恐嚇。

至於林俊佑強制罪無罪，翁偉倫說，沒看到判決書無法評論，但他解釋，強制罪是要以強暴脅迫使人為無義務之事，林俊佑要說出類似「你不...，我就...」的句型，譬如：你不交出錄影帶，我就殺了你等語，才有可能成罪，且處罰未遂犯。

翁偉倫研判，林俊佑可能只有說出恐嚇的話，但沒有硬要園長做事，強制罪要件不足，逃過一劫；他指出，除了刑事，被害人也可向林俊佑提出侵權告訴，要求賠償精神慰撫金。

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