糕餅藏100萬元 大老闆行賄踢鐵板

台中市保吉生化學公司負責人簡承盈，想要承攬台中榮民總醫院的「全自動採血試管備管系統」採購案，簡男偵查中坦承企圖行賄，台中地檢署給他緩起訴1年處分，條件是支付公庫100萬元，行賄的100萬元則沒收。（資料照）

2020-02-10 13:57:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市保吉生化學公司負責人簡承盈，想要承攬台中榮民總醫院的「全自動採血試管備管系統」採購案，他在2017年8月，把100萬元鈔票與糕餅禮盒，放在手提袋內，送給台中榮總醫院的病理檢驗部一般檢驗科主任王俊民，王俊民打開手提袋驚見百萬現金，趕緊交給醫院的政風室，簡男偵查中坦承企圖行賄，台中地檢署給他緩起訴1年處分，條件是支付公庫100萬元，行賄的100萬元則沒收。

緩起訴書指出，簡男想承攬台中榮總的「全自動採血試管備管系統」採購案，此購案涉及民眾就醫檢驗的正確性，簡男想順利得標，先指示不知情的妹妹提領100萬元，他把糕餅禮盒與100萬元現金，放入一間醫院的手提袋內，2017年8月28日拜訪王俊民，簡男離去後，王俊民打開手提袋，在糕餅之外，還有100萬元現金，立即交給政風人員。

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台中地檢署偵查時，簡男坦承企圖行賄，想藉此取得上述採購標案，台中地檢署認為，簡男觸犯貪污治罪條例的不違背職務行求賄賂案，賄款100萬元應沒收，但他坦承犯行，深表悔悟，給他緩起訴處分，條件是支付公庫100萬元。

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