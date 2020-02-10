為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

糕餅藏100萬元 大老闆行賄踢鐵板

台中市保吉生化學公司負責人簡承盈，想要承攬台中榮民總醫院的「全自動採血試管備管系統」採購案，簡男偵查中坦承企圖行賄，台中地檢署給他緩起訴1年處分，條件是支付公庫100萬元，行賄的100萬元則沒收。（資料照）

台中市保吉生化學公司負責人簡承盈，想要承攬台中榮民總醫院的「全自動採血試管備管系統」採購案，簡男偵查中坦承企圖行賄，台中地檢署給他緩起訴1年處分，條件是支付公庫100萬元，行賄的100萬元則沒收。（資料照）

2020-02-10 13:57:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市保吉生化學公司負責人簡承盈，想要承攬台中榮民總醫院的「全自動採血試管備管系統」採購案，他在2017年8月，把100萬元鈔票與糕餅禮盒，放在手提袋內，送給台中榮總醫院的病理檢驗部一般檢驗科主任王俊民，王俊民打開手提袋驚見百萬現金，趕緊交給醫院的政風室，簡男偵查中坦承企圖行賄，台中地檢署給他緩起訴1年處分，條件是支付公庫100萬元，行賄的100萬元則沒收。

緩起訴書指出，簡男想承攬台中榮總的「全自動採血試管備管系統」採購案，此購案涉及民眾就醫檢驗的正確性，簡男想順利得標，先指示不知情的妹妹提領100萬元，他把糕餅禮盒與100萬元現金，放入一間醫院的手提袋內，2017年8月28日拜訪王俊民，簡男離去後，王俊民打開手提袋，在糕餅之外，還有100萬元現金，立即交給政風人員。

台中地檢署偵查時，簡男坦承企圖行賄，想藉此取得上述採購標案，台中地檢署認為，簡男觸犯貪污治罪條例的不違背職務行求賄賂案，賄款100萬元應沒收，但他坦承犯行，深表悔悟，給他緩起訴處分，條件是支付公庫100萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高市警官涉貪上千萬 二審判16年徒刑
2019-10-31 12:02

高市警官涉貪上千萬 二審判16年徒刑
全國首見廉政治理平台 新竹縣府找鄉鎮市長簽廉能公約
2019-05-29 21:30

全國首見廉政治理平台 新竹縣府找鄉鎮市長簽廉能公約
富蘭克林手續費0元 投資心誠「折」靈

富蘭克林手續費0元 投資心誠「折」靈
對包商偷工減料放水 關西2公務員改重判10年
2019-04-23 14:45

對包商偷工減料放水 關西2公務員改重判10年
圖利起訴 新北市環保局：八里垃圾掩埋場涉案場長已離職
2019-04-08 21:22

圖利起訴 新北市環保局：八里垃圾掩埋場涉案場長已離職
海之滴褐藻糖膠力求高標全球之信譽

海之滴褐藻糖膠力求高標全球之信譽
社會今日熱門
2020-02-09 16:56

武漢肺炎》衛生紙、尿布將缺貨？ 調查局掌握7網友散布假消息

2020-02-10 12:41

花蓮知名「佳興冰果室」起火濃煙竄天 7傷送醫

2020-02-10 01:16

變態！逼妻學A片肛交吞精剃毛 卻邊做愛邊喊老婆同學名字

2020-02-09 18:29

苗縣測速王在這！1年為國庫賺2500萬

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播